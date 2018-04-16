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MLB／林子偉連3場雙安 本季首打點出爐

受惠地緣政治風險避險情緒 黃金短線看多

2018-04-16 05:57聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

中東地緣政治局勢緊張，市場避險情緒升溫，隨著美國、英國與法國聯手對敘利亞空襲，戰火再起，元大標普高盛黃金ER基金經理人潘昶安表示，可能帶動黃金突破1360美元整數關卡。

上周敘利亞反政府軍控制的城市杜馬（Douma）遭沙林毒氣空襲，造成平民嚴重傷亡，美國總統川普因而揚言將空襲敘利亞，並於13日晚間在白宮宣布，美、英、法聯軍以飛彈攻擊敘利亞。

雖然市場中美貿易摩擦的擔憂情緒有所降溫，但中東地緣政治局勢進一步提升了市場的避險情緒，黃金上周呈現強勢上漲格局，一度逼近每英兩1360美元，後因美國聯準會會議記錄偏向鷹派，且獲利了結的賣壓湧現，導致漲幅收斂。國際原油價格也續創近期新高，國內原油價格也上漲、創40個月新高。

加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理George Gero表示，隨著投資人對地緣政治、關稅談判等議題的擔憂，避險資金不斷流入金市，近期黃金期貨部位也在增加，都可能持續推高金價。

彭博資訊統計，全球黃金ETF持倉量數據，今年以來走勢堅挺，上周存量更突破2016年英國脫歐公投後避險資金瘋狂湧入時的高點，顯示金融市場對黃金的需求殷切，使黃金得以擺脫淡季效應及美元築底反彈的壓力而保持高檔不墜。

法人認為，美、英、法聯合對敘利亞軍事設施進行「精準打擊」後，預計金價可能開高走高，但也有可能因敘利亞相關避險情緒已經被市場消化，使上漲後快速拉回。例如去年4月美國對敘利亞發射了戰斧導彈後，金價震盪上漲不久就回吐大部分漲幅，黃金投資人需提防類似的行情出現，分批布局為宜。

中東地緣政治局勢緊張，市場避險情緒升溫，元大標普高盛黃金ER基金經理人潘昶安表示...
中東地緣政治局勢緊張，市場避險情緒升溫，元大標普高盛黃金ER基金經理人潘昶安表示，可能帶動黃金突破1360美元整數關卡。（路透）
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敘利亞原油價格英國脫歐

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