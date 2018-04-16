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純網路銀行 明年開放申設

2018-04-16 01:11經濟日報 記者邱金蘭／台北報導

金管會主委顧立雄。 中央社
金管會主委顧立雄。 中央社
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金管會主委顧立雄昨（15）日接受中央社專訪表示，對於純網路銀行的開放設立，預計明年開放受理業者申請，但原則上要跟國內的金融業者合作。

顧立雄之前表示，將採限制家數方式開放純網銀設立，而且只打算開放兩家，顧立雄昨天接受媒體專訪時，對於純網銀的開放時程首度表示，預計明年開放業者申請，目前向金管會探詢有意設立純網銀為LINE及日本樂天兩家。

據了解，金管會內部正評估，是否要在相關規定中明訂必須有國內金融業合資設立，但不論是否明訂，金管會在政策上都希望有國內金融業者參與，以利像LINE、樂天等非金融業者，能快速適應法遵、個資等金融監理要求。

在自然人董事方面，顧立雄受訪時也提到，對於資產規模上兆元的銀行、金控，要求的比率會更高。現行對於專業董事比率規定，董事席次五人以下者，應有二人；超過五席者，每增加四席應再增加一人。

為推動自然人董事，金管會打算要求以後所有專業董事，都必須是自然人董事，對於規模上兆元的，專業董事比率將更高，在規範細節上，顧立雄受訪時透露，五席董事就要有三席的專業董事，每增加三席要再多一席的專業董事。

以大型銀行或金控，董事席次七席為例，自然人董事（專業董事）只要三席就可達標，由於現在金融業都設審計委員會，都有三席以上獨董，獨董只要符合專業董事條件，新制上路根本沒有任何影響。

董事席次九席者，則需要四席自然人董事，只比獨董低標三人再多一人，影響也不大。

此外，對於大陸近日公布的金融開放措施，顧立雄表示，對於已登陸者，他持較正面態度；對於尚未登陸者，他則持保留態度。

金管會開放純網銀規劃原則 圖／經濟日報提供
金管會開放純網銀規劃原則 圖／經濟日報提供
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顧立雄金管會金融業

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