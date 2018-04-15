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企業獲利續拚高 全球股市多頭續航股債並進最聰明

2018-04-15 16:49聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

全球股市今年波動度加大，投資信心備受考驗。摩根投信指出，受惠於全球景氣表現蒸蒸日上，近一年全球主要區域企業獲利動能仍持續勁揚，企業強勁獲利有望成為帶動全球股市多頭動能，建議股債並進的投資策略。

摩根投信認為，股票仍為現階段投資王道，特別是受惠美元趨貶和高息等題材的新興股債市，相較於美股更具表現空間；不過仍要提防市場波動，同時搭配新興債券減緩波動，新興平衡基金和中國平衡基金可作為攻中帶守的首選。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，接下來就要進入第一季財報公布期，隨著相關重要指標企業法說陸續登場，包括財報數字和展望內容，也都將成為牽動市場多空氣氛的重要因子。獲利表現正面且基本面支撐的個股，仍將獲得市場的青睞。

摩根新興雙利平衡基金產品經理張乃文指出，摩根證券預估，今年全球GDP年增率有望維持3.5%，全球經濟數據頻捎喜訊，也同步帶旺企業財報表現。企業獲利向來是股價前行指標，觀察近一年企業EPS預估年增率都呈現明顯揚升，隨著景氣及企業獲利上調，股市可望在波動中持續增長。

張乃文表示，受惠於全球經濟持續穩健增長，今年全球企業EPS年增率有望以14.1%改寫自2010年來最佳表現，尤其新興市場企業獲利自2016年已大步邁出谷底，預估在全球貿易持續加溫下，新興市企業今年獲利成長年增率達13.9%。

其中，中國企業賺錢功力更是了得，預期有16%的高水準，看好強勁的獲利引擎有望支撐新興市場和中國股價盤堅向上。

另外，張乃文指出，新興市場評價面也仍有上調空間，雖然新興市場股市自2016年起開始漲升，但若就價值面來看，目前新興市場股市的評價仍只來到歷史平均水位。在基本面持續轉好的情況下，評價面有機會上調，新興市場股市未來估值回升投資價值顯而易見。

張乃文提醒，中東地緣政治緊張、中美雙方貿易紛爭未解，短線市場不確定因素仍高，加上美國升息步伐持續牽動資金動態，建議想參與新興市場漲升契機，又耐不住波動的投資人，可透過同時布局新興市場高息成長股、美元主權債、本地貨幣主權債及企業債等收益資產，有股債雙息做為後盾，又可隨市場環境變化，彈性調整股票及債券配置。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，將進入第一季財報公布期，獲利表現正面且基本面支...
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，將進入第一季財報公布期，獲利表現正面且基本面支撐的個股，仍將獲得市場的青睞。本報資料照片
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新興市場摩根投信財報

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