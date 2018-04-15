25歲菜鳥律師的熱情 顧立雄一如初衷掌金管會

2018-04-15 16:54 中央社 台北15日電



金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

接下金管會主委，對顧立雄而言，是一個人生意外。擔任台灣金融業舵手7個月來，從外界譏諷的「路人甲」，到對金管會業務侃侃而談，他形容自己「好像回到25歲剛當律師的我」。

身材高大的顧立雄，從辦案能力一流的辯護律師、立委、黨產會主委到金管會主委，對爭議從不迴避，氣勢與自信過人，接受中央社記者訪談過程中，顧立雄展現7個月來下苦功的成果，能有條不紊說明政策，對未來也有一套發展願景。

事實上，在顧立雄身上，仍不時散發著犀利的律師性格，但語言內容卻多了考量政策時該有的彈性。他對大陸接續公布的31項對台措施以及中國人民銀行行長易綱日前公布12項金融開放，言談中有鬆有緊、有正面也有風險憂慮，相較於律師單方求勝的目標，顧立雄呈現的，又是一番不同面貌。

1958年出生的顧立雄，是「年少得志」典範，擁有台大法律系與美國紐約大學法學碩士的傲人學歷，30年走來，他是知名且有聲譽的律師。在律師執照僧多粥少年代，顧立雄25歲就成為執業律師，顧立雄笑說，當時只要有人問「看起來很年輕，幾歲啊」，回答一律從35歲起跳，從這番話可以看出，當時台灣年輕律師少之又少。

人生青春歲月在法界度過，年屆60轉任不同戰場，就像是思索過千遍的答案般，顧立雄說，律師給他兩個訓練，一是從複雜片段的訊息中做系統性理解，另外一個就是解決問題。

正因為系統性理解、解決問題兩大特質，顧立雄很快就能掌握金管會的業務精髓，他很快就發現金融業交叉持股，透過董事互派，獲取不當訊息，或產業透過委託書徵求，規避金管會對大股東適格性的審查等沉痾宿疾。

除了除弊外，顧立雄也兼顧金融產業發展，如使金融科技專法順利通過立法，推動亞洲區域理財中心、強化台股競爭力、推動設立純網路銀行等，在在凸顯他在短期內掌握金融業發展問題的能力。

外界對律師的刻板印象是嚴肅，但顧立雄卻十足是個冷面笑匠，臉部表情豐富，甚至常會冷不防展現自我挖苦的「英式幽默」。談及個人接掌金管會感想，他會耍寶的要陪同官員「提示」，也不忘以玩笑方式提醒別人，「過去我應該算是不錯的律師吧」？頓時讓現場氣氛輕鬆不少。

金管會位在四鐵共構的新板特區，周邊車水馬龍、地下商場的繁榮，如同正與全球接軌的台灣金融業，繁華似錦，但運用科技發展金融同時，也有舊弊待除。

從法庭上辯才無礙的大律師，顧立雄人生意外轉彎，投入不同領域，他正以25歲的菜鳥律師衝勁，求勝、求好，努力做好金融業的父母官。