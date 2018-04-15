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顧立雄拚金融創新 明年開放純網銀申請

2018-04-15 15:12中央社 台北15日電

金管會擬開放2張純網路銀行執照，金管會主委顧立雄表示，近期將舉辦公聽會徵詢外界意見，預計明年開放業者申請，但原則上要與本地金融業者合作。

繼社群通訊軟體LINE之後，日本樂天也有意來台設立純網路銀行，金融監督管理委員會主任委員顧立雄接受中央社專訪時表示，數位化在各領域蓬勃發展，金管會基於鼓勵金融創新及深化金融普及，決定開放純網銀的設立，原則將以限制2家的方式推動，且資本額比照商業銀行設立門檻的新台幣100億元。

他說，純網銀除了必要的客服中心外，不應該具有任何的實體分行，服務的對象主要為網路使用族群，有助於促進金融的創新。不過，為讓金融消費者能夠安心，金管會對純網銀的監理標準將拉到與商業銀行一致，對純網銀「不可能有差別待遇」。

顧立雄進一步解釋，純網銀不僅要熟知台灣的金融監理法規，也要熟知既有的監理水平，包含法遵、洗錢防制、資訊安全、個資隱私的維護與要求、以及金融業的公司治理等，都要與既有的商業銀行一致。

他強調，網路銀行都是在線上交易，在資訊安全、洗錢防制、個資隱私方面要比實體銀行更注重，否則一旦被駭入，對金融消費者產生的信賴危機會非常、非常大，也因此，希望有志轉入純網銀的異業業者，能跟本地的金融業者合作，就是不樂見純網銀進入台灣後，產生過度「水土不服」的情況。

對於純網銀的推動，顧立雄也已規劃好時程。他說，純網銀的設立需擬訂相關細則規範，還要經過公聽會與外界溝通徵詢意見、法規預告等程序，預估真正可以開放業者申請設立純網銀時程會到明年。

顧立雄說，金融創新可促進金融產業轉型，進而帶動人才回流，吸引國外好手進入台灣市場，甚至台灣的金融業可在純網銀的基礎上，將相關經驗拓展到新南向等海外市場。

他說，新南向國家的銀行基礎設施雖不如先進國家，但它可以透過無線網絡直接「跳進」數位金融，所以，台灣不但不能落後，還要營造利基環境，讓業者練兵後就可到海外打出一番局面。

網銀顧立雄金管會

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