律師經驗看穿陋習 顧立雄推3大金融改革

2018-04-15 15:04 中央社 台北15日電



金管會主委顧立雄。 聯合報系記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

為利公司治理，金管會推動金金分離、自然人董事與限縮委託書徵求等3大金融改革政策，納入本次銀行法修正條文，其中，提高自然人董事比例部分將以資產達1兆元以上的銀行或金控率先適用。

對於自然人董事的推動，金融監督管理委員會主委顧立雄接受中央社專訪時指出，「這不是很奇怪的事」，過去擔任律師的經驗，讓他感受到法人董事雙重角色所產生的利益衝突問題，為確保董事會的獨立性、自主性，並兼顧董事作為善良管理人應要有的注意義務，對自然人董事的課責性是比較明確的，因此要從金融業開始提高自然人董事比例。

顧立雄說，依照現行規定，銀行有設置獨立董事以及專業董事的要求，因此，金管會在專業董事以及獨立董事的基礎上，「循序漸進」推動提高自然人董事的比例。自然人董事除包含既有的獨立董事外，並要求專業董事由自然人出任，藉此提高董事會的專業性、獨立性以及課責性，「把銀行業的公司治理層次拉高」。

現行規定，董事會每5位董事要有2席的專業董事，每增加4席董事要再多1席專業董事；未來將先要求資產總額達1兆元以上的銀行或金控每5席要有3席的專業董事，每增加3席要再多1席的專業董事，且專業董事應由自然人擔任。

舉例來說，當董事會有9名董事時，依現行規定，3名為獨立董事，在董事會人數不變下，未來董事會將有4席的自然人專業董事，其中，若3名獨立董事已具有專業資格，則只要再有1名的自然人擔任專業董事即可。

除要強化董事會獨立性、自主性外，顧立雄還要搭配金金分離，杜絕透過交叉持股互相派任董事，或者本身在不同銀行插旗，因而獲知不當的資訊陋習，以及限縮委託書徵求，防範有心人士規避金管會對金融業持股達10%的大股東適格性審查的兩大金融改革，期待透過這3個改革方向強化金融業的公司治理。

不過，外界憂慮金管會推動金金分離恐不利金融整併，顧立雄強調，金金分離與金融整併沒有關係，金金分離談的是競業禁止、利益衝突的問題，避免因為到處擔任不同銀行的董事，所造成利益衝突的可能；至於金管會對10%大股東適格性的審查，則是屬於產金分離的概念。

至於金金分離可能會影響公股銀行的董事派任，顧立雄希望，財政部派任董事可避免兼任，比如台銀經理人就不適合再擔任土銀董事。

顧立雄進一步闡明金管會現在對金融整併立場是不刻意推動，金管會鼓勵合意併購，希望金融業在合意的基礎下推動併購，也不會訂定目標。