親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

匯市最前線／外資匯出 台幣本周偏弱

2018-04-15 00:40經濟日報 記者陳美君╱台北報導

台北匯市上周湧現外資匯出潮，新台幣匯率走勢每況愈下。新台幣匯率上周五（13日）貶值4.2分，收29.302元，連三日貶值，為一個半月新低，總成交量17.83億美元。上周累計貶值0.53%。

展望本周，美英法對敘利亞開戰，加上中國大陸周三將於台灣海峽舉行實彈軍演，估計本周新台幣匯率易貶難升。

匯銀主管分析，若外資出走潮加劇，新台幣很可能貶破29.5元關卡。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

新台幣台幣匯率外資

相關新聞

券商App助攻 股市電子交易比率衝破56%

2018-04-15 00:06

證券商拚人氣 行動載具功能大進化

2018-04-15 00:06

利誘銀髮族 衝高App電子投票使用率

2018-04-15 00:06

兆豐銀電競大賽決賽 「超競」擊敗群雄獲得冠軍

2018-04-14 20:09

合庫銀挺花蓮 首長會議暨理財業務研習營移師花蓮舉辦

2018-04-14 18:17

卡達來台發債60億美元

2018-04-14 01:26

渣打夠力 獲中東法人青睞

2018-04-14 01:26

2年期定存單利率 連五揚

2018-04-14 01:25

台幣貶值特快車 開向29.5

2018-04-14 00:41

三變數攪局 新台幣匯率恐易貶難升

2018-04-14 00:41

新台幣本月軟趴趴 仍比韓元強

2018-04-14 00:41

立院趕進度 當沖降稅延長 三讀通過

2018-04-14 00:30

股市交投熱 證交稅攀七年同期高點

2018-04-14 00:30

我壽險滲透率 全球第一

2018-04-14 00:13

兆豐金改選 泛公股將全拿

2018-04-14 00:13

國銀中小企放款目標 上修

2018-04-14 00:13

金管會挺企業 三路並進

2018-04-14 00:13

台新證董座 郭嘉宏升任

2018-04-14 00:13

防洗錢 銀行紛停辦西聯匯款

2018-04-14 00:13

永豐金證進化 機器人理財夯

2018-04-14 00:01

當沖證交稅率減半 延至2021年底

2018-04-13 23:36

復效等待期取消 醫療險契約改不及 業者不敢賣

2018-04-13 23:29

財經觀點／美國升息 亞洲高收益債券勝出

2018-04-13 23:24

對中小企業放款表現佳 金管會獎勵10多家國銀

2018-04-13 21:48

從金融跨足電商 站在時代的浪頭

2018-04-09 09:02

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05
看更多

熱門文章

2017觀光飯店排名揭密！晶華九連霸 六福皇宮進十強

2018-04-14 14:35

關閉品花苑....雲朗沒說的三大雄心

2018-04-14 18:08

美公布匯率操縱國觀察名單 台灣未列入

2018-04-14 12:21

台電賞花秘境不私藏 周末約會來這就對了

2018-04-14 15:32

合庫銀挺花蓮 首長會議暨理財業務研習營移師花蓮舉辦

2018-04-14 18:17

培訓團隊向心力的祕密武器 日月光原來靠這招

2018-04-14 20:10

蘋果帶動AMOLED 要摺疊先克服面板太厚問題

2018-04-14 10:36

王令麟：東森新連鎖 拚超越外商直銷

2018-04-14 19:02

換屋族適用自用住宅重購退稅 戶籍要設對

2018-04-14 12:17

AIOT時代 台灣要軟硬通吃

2018-04-14 13:45

兆豐銀電競大賽決賽 「超競」擊敗群雄獲得冠軍

2018-04-14 20:09

渣打夠力 獲中東法人青睞

2018-04-14 01:26

亞太大數據投資奔147億美元

2018-04-14 13:45

振興花蓮觀光 賴揆洗手做豆腐乳

2018-04-14 12:02

賴揆拚觀光 體驗客家染布做花手巾

2018-04-14 16:54

聯發科新晶片 傳奪OPPO大單

2018-04-15 00:33

品花苑自助餐5月16日熄燈 轉型助提升獲利

2018-04-14 19:00

加速新零售布局 新北首家小米中和環球專賣店今開幕

2018-04-14 16:44

民視下架危機露曙光 授權費關鍵爭議傳有解

2018-04-14 16:36

菲棉蘭佬台灣商會交接 承諾支持新南向

2018-04-14 23:45

物聯網進化 人工智慧幫忙

2018-04-15 00:33

中東再掀戰火／總統指示政院 穩住股市物價

2018-04-15 00:42

水利署攜手產業節水有成 紓緩南部水情

2018-04-14 12:15

民視授權爭議談不攏 NCC下週密集協處

2018-04-14 16:35

華航攜手法航 16日起直飛巴黎

2018-04-15 00:49

券商App助攻 股市電子交易比率衝破56%

2018-04-15 00:06

華為新旗艦機 19日在台亮相

2018-04-15 00:49

卡達來台發債60億美元

2018-04-14 01:26

3月外銷訂單20日公布 恐衰退

2018-04-15 00:47

匯市最前線／外資匯出 台幣本周偏弱

2018-04-15 00:40

利誘銀髮族 衝高App電子投票使用率

2018-04-15 00:06

每周一勢／前二月出口東協增2.5％

2018-04-15 00:07

中經院 18日可能上修經濟成長

2018-04-15 00:47

證券商拚人氣 行動載具功能大進化

2018-04-15 00:06

行動通訊五大趨勢 領風騷

2018-04-15 00:33

台灣168／外銷接單...資通信占最大宗

2018-04-15 00:07

MWC國家館上秀 展示科技應用

2018-04-15 00:33

啟雲14人菁英團隊 個個臥虎藏龍

2018-04-15 00:05

啟雲致勝心法／創業太燒錢 先以戰養戰吧

2018-04-15 00:05

啟雲科技創意讚 3D拍拍 全球爆紅

2018-04-15 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top