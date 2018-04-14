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人行鬆綁存款利率？陸媒：第一步放寬大額存單利率上限

2018-04-14 11:46聯合報 記者李仲維╱即時報導

市場流傳中國人民銀行將鬆綁商業銀行存款利率上限限制。圖為山西太原一銀行工作人員在...
市場流傳中國人民銀行將鬆綁商業銀行存款利率上限限制。圖為山西太原一銀行工作人員在清點鈔票。中新社資料照
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近日，市場流傳中國人民銀行將鬆綁商業銀行存款利率上限限制，被市場廣泛關注。財新網報導，人行其實是根據不同類銀行，分別在一定程度上放寬大額存單利率上限，並非鬆綁全部存款利率。

對此，國家金融與發展實驗室副主任曾剛認為，在目前各家銀行負債競爭激烈的背景下，鬆綁大額存單利率上限，有利於部分銀行透過提高定價攬存，但是會在一定程度上導致表內負債成本上升，這是進一步推進利率市場化的舉措，只是還沒有一步到位。

2015年10月人行宣布鬆綁存款利率管制上限，但但國信證券分析師王劍指出，由於市場利率定價自律機制設立，各銀行之間形成利率同盟，存款利率最多上浮40-50%左右，就不動了。

王劍認為，存款利率沒有最終自由浮動，影響利率市場化效果，而且影響貨幣政策的傳導。

由於存款上限的行業約定，使得外界普遍認為大陸的利率市場化並未完成，進一步鬆綁此一存款上限的行業自律限制，才真正意味大陸的利率市場化改革進程邁向「最後一步」。

證券時報報導，市場利率定價自律機制機構成員12日召開會議，討論關於放開商業銀行存款利率自律上限的事宜。市場因此傳出人行將放寬對商業銀行存款利率上限的非正式指導。

人行行長易綱日前在博鰲論壇上表示，目前大陸仍存在一些利率「雙軌制」，一是在存貸款方面仍有基準利率，二是貨幣市場利率是完全由市場決定的。

光大證券首席固定收益分析師張旭認為，易綱所說的「最佳策略」，並不是指在短期內上調存貸款基準利率，而是減少對存貸款利率的隱性干預，真正意義地逐步放開利率的上限。

張旭認為，過早調整存貸款基準利率，將釋放出強烈的緊縮信號，並於當前的金融監管政策、地方政府債務治理政策的影響相疊加，其影響難以控制。

中國人民銀行貨幣政策

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