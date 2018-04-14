立院趕進度 當沖降稅延長 三讀通過

2018-04-14 00:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ／台北報導



立法院院會昨（13）日快馬加鞭三讀通過證券交易稅條例修正案，當沖降稅再延長三年八個月，自今年4月28日起實施至2021年12月31日止，並將證券商自行買賣現股當日沖銷交易納入適用對象，有助維持台股萬點行情動能。

立法院去年修正通過證交稅條例修正案，從去年4月28日起，將當沖交易的證交稅稅率，從原本的千分之3降為千分之1.5，實施一年，到今年4月27日止。為了讓當沖降稅延長實施無縫接軌，立法院財政委員會周一初審過關，昨日三讀通過，當沖降稅延長拍板定案，台股吃下定心丸。

立委曾銘宗表示，當沖交易有三項功能：投資、投機、避險。在先進國家如美國、日本、香港和新加坡等國是非常普遍的交易形式。

根據財政部資料顯示，美國、日本、巴黎交易所高頻交易（當日沖銷）占市場交易比重達40％以上；英國高頻交易比重35％，韓國則為7％。

台股是在金管會前主委曾銘宗任內、2014年1月3日開放當沖，當時現股當日沖銷交易成交值占市場成交值比重10％；去年4月28日降稅後至今年2月，現股當日沖銷交易成交值比重提升至23％。曾銘宗指出，這段期間不但交易量增加，證交稅也成長，發揮應有的功能。根據金管會統計，降稅前現股當沖日均成交值為104億元，降稅後已增為355億元；當沖日均證交稅稅收，降稅前為0.31億元，降稅後增為0.54億元。

財政部表示，為提升台股流動性，活絡證券市場，去年4月28日起實施現股當沖證交稅稅率減半，實施後現股當沖成交量增加，發揮帶動股市流動性效果，證券市場股票成交量及現股當沖交易證交稅稅收均有成長。

財政部指出，我國經濟正處於溫和復甦階段，政府稅制及金融措施持續改革，股市流動性逐步回升，在兼顧租稅公平、財政收入及經濟發展三大面向考量下，同意延長實施當沖降稅。