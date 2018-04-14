卡達來台發債60億美元

2018-04-14 01:26 經濟日報 國際中心／綜合外電



彭博資訊報導，債券承銷商渣打銀行（Standard Chartered）13日表示，卡達已在台灣發售60億美元主權債，是本月新規定實施以來第一個外國政府來台發債。

報導指出，擔任承銷商的渣打銀行資本市場部門主管表示，這宗60億美元發債案，規模也是台灣最大的外國政府發債案。渣打銀行表示，這批債券近半數投資人是美國，其他投資人來自亞洲和歐洲。大多數投資人是年金或退休基金。市場認為，卡達主要看好台灣壽險業購買力。

台灣金管會之前宣布，開放信用評等BBB級（含）以上的外國地方政府來台發行寶島債券。

卡達12日已向外國投資人發債，共籌得120億美元，象徵卡達在與波灣鄰國歷經十個月紛爭後，成功重返國際債市。在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林及埃及的杯葛之際，這次發債也被視為卡達的重大成功。

沙國本周也發行110億美元債券，被認為是要從市場吸納需求，迫使卡達以更高殖利率吸引投資人的興趣。

路透報導，卡達12日共發行三批美元計價債券，卡達最後定價指引分別為發行30億美元的5年期公債、利率比美國公債殖利率高135個基點，發行30億美元的10年期公債、利率比美債殖利率高170個基點，發行30億美元的30年期公債、利率比美債殖利率高205個基點，利差都比初步定價指引縮小。