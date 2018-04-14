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2年期定存單利率 連五揚

2018-04-14 01:25經濟日報 記者陳美君╱台北報導

中央銀行昨（13）日標售2年期定存單400億元，得標利率連五月上漲、落於0.62%，創一年新高，較前一個月上升0.2個基本點。本次標售結果符合市場預期。

債券主管說，前日因中東地緣政治緊張情緒升溫，10年期公債殖利率一舉跌破1%大關，但昨日情勢暫緩，債券殖利率反彈，重新站回1%以上。

昨日終場10年期公債利率收高0.57個基本點，落於1.001%。

券商主管指出，央行昨日標售2年期定存單，得標利率0.62%，創一年新高紀錄；不過進一步觀察，本次投標倍數高達3.59倍，顯示市場雖看漲利率，但仍有資金去化需求，以此研判，利率短期內要大幅躍升的可能性不高。

定存公債殖利率

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