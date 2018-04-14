台幣貶值特快車 開向29.5

2018-04-14 00:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱台北報導



新台幣匯率昨日貶值4.2分，收29.302元，連三日貶值，為一個半月新低，總成交量17.83億美元，本周累計貶值0.53%。 報系資料照 分享 facebook

國際金融市場變數多，市場避險情緒升溫，使美元身價上漲。匯銀主管指出，若下周外資不改匯出本色，出口商可能出現惜售美元風潮，不排除新台幣匯率將加開「貶值特快車」，朝29.5元關卡邁進。

新台幣匯率昨日貶值4.2分，收29.302元，連三日貶值，為一個半月新低，總成交量17.83億美元，本周累計貶值0.53%。匯銀主管估計，新台幣匯率下周震盪區間約在29.2~29.5元。

央行提供資料顯示，台北匯市昨日收盤時，日圓貶值0.69%，歐元貶值0.24%，新台幣匯率貶值0.14%，主要貿易對手國韓元則維持平盤。

中國大陸下周三將於台灣海峽軍演，外資昨（13）日持續出走，台北匯市本周多日爆量貶值。

匯銀主管指出，近幾日外資在外匯市場瘋搶美元，出口商也趁機進場拋匯，讓新台幣匯率貶勢踩了煞車；不過，若外資出走潮愈演愈烈，不排除出口商將惜售美元，少了出口商的美元供給，新台幣匯率恐加速貶向29.5元。

「中國下周三要在台灣海峽進行實彈射擊軍演，外資會不會因為這個先跑，值得觀察」，匯銀主管說。

根據證交所統計，外資昨日賣超台股近19億元，連三日賣超近90億元，外資賣超台股之外，也確實匯出一些資金，這股外資匯出潮是否延續至下周，對新台幣匯率走勢影響甚劇。