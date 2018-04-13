對中小企業放款表現佳 金管會獎勵10多家國銀

2018-04-13 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會今天(13日)頒獎，對中小企業放款表現優異的10多家銀行，統統有獎。金管會主委顧立雄頒獎給4家優等銀行、「玉山銀、第一銀、彰化銀、國泰世華」，及6家甲等銀行、「華南銀、合作金庫商銀、兆豐銀行、台新銀行、陽信商銀及星展(台灣)」；「王道商銀(中區)、玉山銀行(南區)及陽信銀行(花東離島區)」獲均衡區域發展特別獎，電子商務產業融資特別獎1名為第一銀行。

金管會表示，去、106年度，國銀對中小企業放款總餘額較105年底增加3,670億元，超過原訂2,400億元目標，執行績效良好。金管會今天除頒獎之外，還召開「本國銀行總經理第45次業務聯繫會議」，訂定本年度銀行對中小企業放款餘額成長新目標、為新增放款2700億元。

第一銀行今天共獲金管會5大獎肯定。第一銀行表示，該行一向對中小企業融資與輔導向來不遺餘力，並積極落實普惠金融，提高金融服務的可及性及便利性，因而能在12家本國銀行激烈競爭中脫穎而出，再次獲得優等銀行，一銀中小企業放款市占率已連續8年位居全體銀行第一名，並連續5年獲得績優銀行，一銀已居於金融業中小企業放款龍頭地位。

合作金庫商銀表示，去、106年對中小企業放款金額突破新台幣6,000億元大關，達6,040億元，較105年增加230億元，貢獻度在全體銀行間名列前茅。合作金庫商銀表示，為配合政府政策，積極推動「5加2」新創重點產業，協助企業取得資金以促進新創重點產業發展，106年12月底放款餘額達4,026億元，市占率第一，服務新創重點產業業者逾1萬戶，在金管會辦理「獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案」首年即榮獲「辦理新創重點產業放款績優金融機構甲等銀行」佳績。