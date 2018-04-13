顧立雄挺中小企業 國銀放款目標5年首上調

2018-04-13 17:31 中央社 台北13日電



金管會今天召開銀行總經理聯繫會議，由主委顧立雄親自主持，會中除表揚各項方案表現績優業者外，並宣布調高國銀對中小企業放款餘額成長目標至2700億元，為5年來首度上修。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午主持就任後首場的「本國銀行總經理第45次業務聯繫會議」，會中就防制洗錢及打擊資恐、持續加強對中小企業辦理放款等議題與業者進行意見交流。

同時，他也在會中表示，去年國銀對中小企業放款總餘額較105年底增加新台幣3670億元，遠超過原訂的2400億元目標，執行績效良好，今年將持續推動「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」，並訂定年度目標為放款餘額成長2700億元，打破過往連續5年的2400億元增長目標。

民國102年起，金管會將國銀對中小企業放款餘額的成長目標從101年的2200億元調高至2400億元後，多年來，國銀對中小企業放款餘額成長年度目標則持平在2400億元的水平。

此外，會中還表揚辦理「中小企業放款」、「新創重點產業放款」、「於新南向政策目標國家授信」、「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」及積極參與「走入校園與社區金融知識宣導活動」的績優金融機構。