人民幣兌美元中間價貶值64個基點

2018-04-13 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



人民幣中間價13日報6.2898，貶值64個基點。上一交易日中間價為6.2834。上一交易日官方收盤價6.2814，上一交易日夜盤收盤6.2910。本周累計調升28個基點。

有市場人士表示，在人民幣基本面依然穩健的背景下，中美貿易摩擦的擾動主要表現在短期市場情緒方面，未來人民幣兌美元匯率走勢的關鍵影響因素仍是美元。儘管短期內人民幣匯率波動可能加大，但基於美元指數年內震盪的一致預期，人民幣匯率穩中趨升、雙向波動的大格局並未改變。