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新台幣開盤 貶值0.5分

2018-04-13 09:46經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（13）日早盤以29.265元兌1美元，貶值0.5分開出。

新台幣昨日終場以29.260元兌1美元，貶值5.9分作收，今早開盤繼續貶值。

新台幣

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