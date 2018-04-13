滬深兩市開盤小漲

2018-04-13 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



滬指今天開盤漲0.37%，深成指開盤漲0.59%，創業板指漲0.77%。

類股方面，軟體、醫療保健、保險等概念漲幅居前，大陸國務院確定互聯網+醫療健康措施；貴金屬、石油天然氣等概念領跌。

國金基金分析認為，市場資金面開始出現變化，央行持續淨回籠貨幣，機構調整後監管可能再度發力，流動性寬鬆局面預期將再度收緊。對市場整體繼續保持謹慎，重點關注結構性機會，持續看好受益於經濟相對平穩且結構改善、估值仍處歷史低位的傳統銀行，看好銷售逐步回穩、估值較低的房地產龍頭；看好消費升級以及管道下沉的消費類公司。