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台新金改選提足7席董事 管國霖選獨董

2018-04-12 22:34中央社 台北12日電

台新金控股東常會將進行董事改選。 圖／聯合報系資料照片
台新金控股東常會將進行董事改選。 圖／聯合報系資料照片
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台新金控今年股東常會將進行董事改選，面對寶佳集團來勢洶洶，台新金決定足額提名，提出4席一般董事、3席獨立董事，前花旗銀行董事長管國霖名列獨董候選人。

寶佳11日已提出董事候選名單，包括2席一般董事及1席獨立董事，一般董事候選人包括寶佳副董事長林家宏及寶佳資產策略長吳素秋，獨立董事則提名曾任台新金風控長的林景聰。

台新金提名人選則包括一般董事的吳東亮、郭瑞嵩、吳澄清、王自展，獨立董事提名管國霖、林義夫及張敏玉。

台新金今年為了防制寶佳搶董事席次，特地修訂公司章程，將應選董事席次由9席降至7席，提高當選門檻，每席董事要穩當選，持股10%以上被視為安全水位；根據寶佳公布的持股，包括寶佳資產持有9.6%、由林家宏擔任董事長的源通投資持有2%左右，寶佳董事長林陳海個人持股也近1%，檯面上可控制持股近13%。

至於台新金公司派檯面上持股就有約20%至25%，加計徵求委託書後，外界推估可超過5成，不過持股約27%的外資也是公司派爭取支持的對象，台新金主管透露，提名管國霖競選獨董，就是看上管國霖在外資的人脈，及在消費金融的雄厚背景，對於台新金穩固經營權及衝刺業務都有相當助益。

台新金控外資經營權

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