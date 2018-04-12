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堤維西今年業績 需觀察匯率因素

2018-04-12 18:25中央社 台北12日電

車燈大廠堤維西今年業績需觀察匯率因素，法人預估，如果排除匯率因素，堤維西今年業績可望較去年小幅成長。

堤維西今天下午在台灣證券交易所舉辦法人財務業務說明會。

展望今年營運表現，堤維西集團財務處副總經理翁一峰表示，售後服務市場（AM）較受氣候因素、碰撞實際需求及車輛保有數等影響，即時反應客戶需求。

此外，翁一峰說，今年整體業績表現仍須觀察新台幣美元匯率因素。

東協布局部分，堤維西在泰國TIT持續布局AM市場，旗下儒億科技布局印尼等地OE市場。

法人指出，今年儒億科技力拚損益兩平，中國大陸大茂偉瑞柯需觀察中國車市表現。

展望今年，法人預估，如果排除新台幣兌美元匯率因素，預估今年堤維西業績可較去年小幅成長。

從市場看，美國市場占堤維西整體業績比重約4成，歐洲占比約2成，其他地區占比約4成。

堤維西自結今年3月合併營收新台幣15.68億元，較去年同期15.47億元微增1.33%，累計今年前3月堤維西自結合併營收42.79億元，較去年同期40.99億元成長4.39%。法人指出，堤維西第1季營收達歷年單季次高。

堤維西在歐洲和北美洲設有海外營運中心和發貨倉庫，海外生產據點包括中國大陸大茂偉瑞柯常州廠和重慶廠、中國大陸常州大茂精密模具、中國大陸蘇州昆山堤維西及泰國TIT等。

新台幣美元匯率

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