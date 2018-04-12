台灣壽險保額不足 專家：選定期險留意二大要點

2018-04-12 16:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



台灣壽險滲透率全球第一高，但據保發中心最新的「台灣壽險業年度經驗死亡率及解約失效率研究報告」統計發現，國人目前平均每張壽險保單的保額只有73萬元，壽險保障偏低，等到事故發生時，才發現「保障用時方恨少」。元大人壽商品精算部副總張銘修建議可考慮購買保費相對較低的定期壽險，並提醒留意保額增加權與保證續約二大要點。

張銘修表示，選擇定期壽險一方面可節省支出，同時又可滿足民眾較高保障的需求；先徹底了解自身的需求，「小錢一樣可以擁有大保障」，挑選上則留意以下二大要點。

第一是保單是否有加值的保障。張銘修表示，市面上有部分保單具有「保額增加權」，也就是保戶可在符合保單約定的時點與條件下，便可提出申請增加保額，而且不需要重新核保，保險公司亦不得拒絕其申請；其增加保險金額之保險費仍按被保險人原投保年齡計算，但應補繳增加保險金額後所產生的保單價值準備金差額，保戶可以善用此一增加保額的權利，在家庭責任加重的同時，同步增加保障。

第二是有無提供「保證續約」服務。一般而言，定期壽險契約到繳費期滿便終止，如有提供「保證續約」的服務，不管投保後身體狀況如何變化甚至變差，保險公司都不能拒絕續保的「保證續約」保單。

張銘修表示，透過加值型定期壽險，保戶即可享有保費低廉但高保障的壽險商品，且此商品還可配合保戶人生責任加重的同時、同步增加保障的彈性。

以元大人壽的「元大人壽新加值定期壽險」為例，除了提供「身故保險金或喪葬費用保險金」、「完全殘廢保險金」及「第二至六級殘廢豁免保險費」等保障外，並提供保險金額增加的選擇權，要保人可於保單每屆滿第五續保週年、被保險人結婚、其子女出生或配偶身故後之第一個契約週年日申請增加一定額度之保險金額，同時還提供以被保險人滿期保險年齡不超過80歲之續約保證。

不僅如此，亦可附加一年期住院醫療險、手術險以及傷害醫療險等附約，讓保障更周延。