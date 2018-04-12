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國銀赴美 智庫建議前進波士頓等4地

2018-04-12 16:34中央社 台北12日電

美國強化洗錢防制以及反資恐，影響國銀紐約分行成本墊高，台灣金融研訓院建議，國銀美國布局或可從在紐約進行金融市場交易，轉為商業貸款、供應鏈融資，可著墨波士頓、舊金山等4地。

美國近年強化洗錢防制以及反資恐，如美國紐約州金融服務署以及美國聯邦儲備理事會先後開罰兆豐銀行，各開出折合約新台幣57億元以及8.57億元的罰單，此外，華南銀行也曾因洗錢防制遭美方關注。

之後財政部也請8家公股行庫評估在美分行情況，以台灣銀行為首的8家公股行庫連袂表達無意裁撤紐約分行。

研訓院指出，由於美國反洗錢、反資恐規定日趨嚴格，國銀過去在紐約等金融中心設立據點的優勢，逐漸被其嚴苛的反洗錢、反資恐規定所帶來的劣勢所超越。

研訓院建議，國銀可趁機思考是否要跳脫過去在紐約採取金融市場交易、聯貸及跨境匯款的營運模式，可嘗試與台灣產業界關係密切的美國新興企業或台商逐步建立往來，從事商業放款、供應鏈融資等。

同時，研訓院也點名國銀在美國四大地區具有發展潛力，首先是位於美國東北部大西洋岸，以生技醫療產業為中心的波士頓，並可加強我國生技、醫療產業與當地的連結。

其次為位於美國西部太平洋岸，以半導體、人工智慧、新創事業發展為主軸的舊金山；第三則是位於美國南部德州，以石化煉油業為主的休士頓，主因當地石化產業密集，且早期是華人移居地，加上美國總統川普能源政策的推動，可望吸引外商至當地發展。

最後則是位於五大湖區中西部，以加工製造業為重心的芝加哥，當地為美國製造業核心地區。

洗錢防制紐約舊金山

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