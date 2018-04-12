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富邦科技商業創新中心成立 蔡明興出席

2018-04-12 15:09聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

富邦金控今(12)天宣布與紐約大學史登商學院 (Stern School of Business)合作成立富邦科技商業創新中心 (The Fubon Center for Technology, Business and Innovation)，富邦金控董事長蔡明興特別出席成立慶祝典禮，新成立的富邦中心將在科技及創新領域成為跨學科合作的重要樞紐，並促進產學合作，為全球創新建立人才庫。

富邦金控表示，富邦科技商業創新中心將協助推展金融科技、商業分析和科技創業發展等重點研究，以強化紐約大學史登商學院在科技創新領域的上的跨學科合作，不但將成為史登商學院在創新研究上新的發展核心，同時也將提供研究成果作為富邦金控在金融科技發展的參考，深化產學合作關係，發揮學術及商業合作綜效。

此外，富邦科技商業創新中心未來也將舉辦Fintech論壇，促進與台灣學界的學術合作，同時，並透過數位金融學術課程的規劃，提供學生熟悉未來商業環境必備的金融科技知識及技能。

蔡明興表示，金融科技為近年來全球重要的發展議題，各個行業皆因科技創新的快速發展必須敏捷靈活的發展其創新服務，金融業尤其為甚。史登商學院為世界一流的頂尖學府，過去培育出許多優秀的商業人才，富邦科技商業創新中心的成立，將加速未來學術及商業間的產學研究，激發出更多具商業影響力的研究發現，我們很高興能夠跨出台灣參與未來金融科技的發展，協助全球培育未來商業創新人才。

紐約大學史登商學院院長Rangarajan Sundaram表示，科技創新正在改變全球各個領域，也影響了我們如何透過商業教育培育下一代的領袖來適應未來瞬息萬變的世界。富邦科技商業創新中心在史登商學院校友蔡明興董事長的支持下終於能夠實現，未來可望促進更多在科技、商業、創新跨領域的合作。

紐約大學史登商學院為美國最重要的商業管理教育學府及研究中心之一，師資團隊包括3名諾貝爾經濟學獎得主，為第一家在2014年推出區塊鍊課程的頂尖商業學府，並於2016年MBA課程中正式開設金融科技課程，於2017年5月啟動為期1年的Tech MBA課程，課程內容主要以商業及科學研究為主，富邦科技商業創新中心的成立為史登商學院在過去1年半裡推出的科技商業合作方案的最新成果，致力推動金融科技創新發展，培育未來Fintech人才。

富邦金控董事長蔡明興(左)、富邦藝術基金會執行長翁美慧 (中)於富邦科技商業創新...
富邦金控董事長蔡明興(左)、富邦藝術基金會執行長翁美慧 (中)於富邦科技商業創新中心慶祝典禮中，與史登商學院院長Sundaram (右)合影。圖／富邦金控提供
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富邦金控金融科技紐約

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