茂矽今起恢復信用交易 早盤股價走揚

2018-04-12 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



晶圓代工廠茂矽（2342）因每股淨值回到10元以上，從今（12）日起恢復信用交易，早盤股價帶量走揚。茂矽也應主管機關要求，公布2月已經轉虧為盈，單月每股稅後純益（EPS）為0.1元。

茂矽去年仍虧損，每股淨損0.32元，今年1月則每股淨損0.02元，2月因受惠於部分1月產品遞延出貨，轉為獲利。法人估計，茂矽3月本業表現應能續賺，但整季盈虧還有過去太陽能業務設備減損提列的變數存在。

茂矽第1季合併營收為4.34億元，年增3.3％，法人估計，目前磊晶片供應吃緊，但該公司第2季業績仍有機會季增個位數百分比。