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想投資卻沒錢沒時間？國泰證券推薦2工具

2018-04-12 12:05聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

目前正值台股萬點行情，許多投資人想投資，卻「沒錢、沒時間」，國泰證券表示，投資不能等，透過「線上開戶App」與「定期定額買股」，讓沒時間或僅有小額資金的投資人，有機會在投資市場逆轉勝。

國泰證券表示，國泰證券「線上開戶App」全天候24小時線上服務，僅需要3步驟5分鐘，即能用手機在線上開立證券戶，再透過「國證e櫃台App」直接線上申請定期定額買股，透過有紀律性的執行並且規律不間斷的持續投入，即便每月只有小額3000元資金，長期積累的效果將不容小覷。

國泰證券表示，「線上開戶App」自去年8月正式推出至今已屆滿8個月，只要具備國泰世華銀行存戶身分，即能夠完全不用出門，全部在線上、3步驟5分鐘開立證券戶，至今嘉惠許多「沒時間」到實體營業據點開證券戶或赴銀行開立交割帳戶的投資人。投資人首先透過「線上開戶App」成為國泰證券的客戶後，再使用「國證e櫃台App」直接用手機進行定期定額買股的申辦作業，即能長期布局47檔台灣50成份股標的與9檔涵蓋台港滬深等海內外股市的ETF商品。

國泰證券指出，為考量流動性風險，國泰證所提供的定期定額買股標的為台股大型藍籌股，以及涵蓋台股及滬港深股市的ETF，由於只要3000元就能進行申購，即便只有小額資金也能參與海內外股票市場，進而有機會享受股票孳息與價格成長的果實，為自己打造出1桶金。

國泰證券定期定額買股業務推展至今，客戶最喜愛扣款的前5名標的分別是元大台灣50 ETF(0050)、台積電(2330)、元大高股息ETF(0056)、第一金(2892)及國泰中國A50 ETF(00636)，顯示除了產業龍頭股外，被動投資型的ETF及高殖利率題材也是投資人考量的選項之一。

國泰證券表示，市場商品愈趨多元，投資人應把握每次投資時機，除定期定額買股外，若有額外的獎金或收入入袋，不妨進行單筆投資，亦即不定期不定額，且為鼓勵投資人積極參與台股市場，將資產規模積沙成塔。

國泰世華ETF台股

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