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大波動年代來臨 聚焦收益成長多重資產

2018-04-12 09:00經濟日報 記者王皓正╱即時報導

今年在波動中拉開序幕。在美國持續引領全球邁向復甦，以及市場逐步揮別金髮女孩的低波動型態，波動料將更為顯著。面對大波動年代來臨，安聯投信建議投資人可以「收益成長多重資產策略」，鞏固核心資產，從容跟上經濟復甦腳步，因應市場起伏。

安聯投信表示，美國經濟今年料將保持強健，成長率可達2.5%。租稅改革對經濟成長應將產生溫和的正面作用。另一方面，隨著美國聯準會繼續推動政策正常化和美國經濟進一步邁向經濟週期後段，波動料將更為顯著。

以S&P 500為例，去年全年只有四個交易日跌幅逾1%，年初迄今不到三個月，就有11個交易日的單日跌幅超過1%，波動明顯增加。進一步觀察，今年市場波動加大，一是受到聯準會的動態影響，另一是美國政府意外宣布課徵關稅，以及中美貿易戰議題發展的干擾。

面對今年市場風格的轉變，安聯投信此時推出安聯收益成長多重資產基金，訴求多重資產概念，委任集團旗下研發出投資黃金比例的收益成長團隊操作管理，由原班人馬全新打造台幣、人民幣兩種幣別，提供台灣投資人更多元化的選擇。

安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示，此次發行主要基於以下兩大考量：一是提前瞄準多元幣別需求增溫的趨勢。二是因應全球市場將告別金髮經濟、邁向波動年代的大環境，具備追漲抗跌特性的多重資產投資組合將更有助於因應市場的變化。

美國聯準會美國經濟貿易戰

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