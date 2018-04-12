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陸開大門 國銀將掀參股熱潮

2018-04-12 01:11經濟日報 記者邱金蘭／台北報導

人民銀行行長易綱昨（11）日在博鰲亞洲論壇宣布12項金融開放具體措施。
人民銀行行長易綱昨（11）日在博鰲亞洲論壇宣布12項金融開放具體措施。
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大陸宣布12項金融開放措施，對國內金融業是大利多，服貿卡關的幾乎都放行了，尤以尚未登陸的證券商受惠最大，可登陸設合資全照券商且具控制力，銀行投資上限20%取消，可能再掀起與大陸城市銀行洽談參股合作風潮。

人民銀行行長易綱昨（11）日在博鰲亞洲論壇宣布12項金融開放具體措施，包括取消銀行外資持股比率限制；證券公司、基金管理公司、期貨公司及壽險公司外資持股比率放寬到51%，三年以後不再設限等。這些開放措施，對國內金融業將帶來龐大商機。

經濟日報提供
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若以受惠業者來看，已在大陸設分行或子行的13家銀行將受惠，尤以國泰世華、彰銀、永豐、台北富邦及玉山銀等受惠最大。

保險業則以已在大陸合資設保險業的國泰、新光及台灣人壽三家受惠最大。至於券商，因尚未登陸，所有業者都有機會，過去曾洽談合資全照的至少七家以上，包括元大、凱基、富邦、永豐金證、群益金鼎、元富、統一證。

對於大陸金融開放措施，金管會主委顧立雄表示歡迎。金管會去年底就已掌握大陸將開放金融准入的訊息，並透過場合探詢業者意見，業者多表示會評估。

官員分析，這波開放受惠最多的應屬證券及銀行，服貿中開放措施一度被證券業視為大利多，現在也跟著打開了。原本在大陸設合資全照，持股上限49%，這次開放到51%，將具控制力，且三年後不再設限。

金管會已核准統一證登陸設合資全照公司，但大陸方面尚未核准，統一證的持股上限就是49%。滬港通額度的擴大，對券商從事複委託的商機也跟著受益。

銀行方面，原本外資參股陸銀單一持股上限是20%、全體外資25%，取消後，將可大大提高台資銀行參股大陸城市銀行意願。

過去不少台資銀行跟多家城市銀行洽談參股等合作，但最後都卡在持股上限20%、不具控制力而作罷，放寬後，台資銀行可成為單一大股東，中小型城市銀行將成為評估投資的首選。

子行、分行開放並行後，目前只設子行的永豐、富邦及玉山，將可申設分行；已申設子行的國泰世華、彰銀，未來也不用關掉現有分行，營運更有彈性。

保險方面，國壽、台壽及新壽三家設合資公司，且持股各50%的壽險業，將可增加持股，解決增資、決策等經營上的困擾。

國泰世華外資金管會

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