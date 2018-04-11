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影／國泰金南向失利 顧立雄 非關政治

2018-04-11 22:18聯合報 記者孫中英╱即時報導

針對國泰金控併購馬來西亞加拿大豐業銀行子行失利一事，金管會主委顧立雄今天表示，無法幫國泰金控說明真正原因，但他說，本案不算是挫敗。

顧立雄說，本案涉及到保密協定，他無法幫國泰金對外說明。媒體追問是否是國泰金資格問題，或者是「政治問題」？顧立雄都說不是，他說，做為監理機關，他不認為本案是挫敗，因為國泰金控這個併購案，在商業因素上沒有問題，但也不是跟政治因素有關。

金管會主委顧立雄。記者高彬原／攝影。
金管會主委顧立雄。記者高彬原／攝影。
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國泰金控顧立雄併購

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