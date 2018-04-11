鬆綁外資股利匯出規定 財長許虞哲仍有疑慮

2018-04-11 22:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



財政部長許虞哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會主委顧立雄日前拋出鬆綁外資股利匯出規定，免去稅務代理人申報過程，但財政部長許虞哲昨（11）日在立院財委會答詢時，仍有疑慮。

許虞哲強調將交由賦稅署召開跨部會會議討論。昨日下午賦稅署也邀集央行、金管會和相關業者，聽取實務面執行情形。據了解，賦稅署官員初步認為目前申報過程沒有問題，不過，金管會官員會後則強調，「方向仍朝簡化走」。

立委費鴻泰昨日在財委會質詢時指出，金管會這項政策，財政部仍有意見，質疑金管會沒有事先和財政部協商。

顧立雄表示，鬆綁外資股利匯出規定是央行總裁楊金龍和他會面時，主動提出的。楊認為，外資領取現金股利後要匯出，已檢附就源扣繳的扣繳憑單，可否簡化匯出審查流程，而他也認為此一提議合理。

不過，許虞哲強調，這是依據「華僑及外國人投資證券管理辦法」辦理，除在台灣已有固定營業場所或營業代理人的外國機構投資人外，其他僑外資應委託代理人代理申報及繳納稅捐，並填具委託的證明文件，送到稽徵機關核准。

許虞哲說，外資若只投資台股，股利扣繳21％後，只匯出79％資金就很單純，但外資可能有投資股市、債券，甚至有遠期外匯或借券，一次同時匯出好幾筆資金，難以辨別是否已完稅。