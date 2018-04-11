渣打：中美貿易磨擦對金融投資信心影響 不能掉以輕心

2018-04-11 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



渣打銀行今天(11日)發布，今年第二季投資展望，面對中美貿易戰，等待停火協議箭在弦上。渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀指出，中美貿易磨擦升級對金融投資信心影響「會大於」對經濟層面干擾，因此，不能掉以輕心，但也不必過度恐慌，她認為，現在是等待雙方出現停火協議。

至於貿易戰時的投資策略，傅敏儀建議投資人，可提高收益型與平衡型資產，「以靜制動」，並且在金融市場修正時，尋找分批布局機會。但她也表示，全球經濟持續擴張，包括美國聯準會、歐洲央行、IMF(國際貨幣基金)都上調經濟成長預估，經濟基本面無虞，且預期美國S&P500指數企業今年EPS(每股盈餘)成長將達18%，較去年成長12%更為強勁。

至於看好市場，傅敏儀表示，建議首選是亞洲股票，特別是中國新經濟比重高的香港恒生國企股，美股則看好金融、消費、科技、原物料等成長型產業，原物料方面，預期油價每桶在55到65美元間震盪整理，但上修至65到75美元機率也在增加。

除中美貿易磨擦令金融市場神經緊繃，傅敏儀表示，今年市場還有通膨及升息疑慮，渣打預期美國聯準會今年還會有二次升息機， 另外像英國、加拿大、中國已經開始升息，而歐洲九月也可能結束QE(量化寬鬆)。傅敏儀表示，全球央行普遍升息，反映的是景氣熱絡以及通膨溫和上升，在漸進式升息步調下，固定收益商品在投資組合中不可或缺，債券配置應回歸以穩定配息本質為主。