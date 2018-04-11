親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
六福皇宮將熄燈
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

恐怖！拖板車撞機車 婦人遭輾拖行45公尺慘死

屏東縣長祭3招管墾丁消費亂象 網友狂酸：這個好笑！

渣打：中美貿易磨擦對金融投資信心影響 不能掉以輕心

2018-04-11 21:03聯合報 記者孫中英╱即時報導

渣打銀行今天(11日)發布，今年第二季投資展望，面對中美貿易戰，等待停火協議箭在弦上。渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀指出，中美貿易磨擦升級對金融投資信心影響「會大於」對經濟層面干擾，因此，不能掉以輕心，但也不必過度恐慌，她認為，現在是等待雙方出現停火協議。

至於貿易戰時的投資策略，傅敏儀建議投資人，可提高收益型與平衡型資產，「以靜制動」，並且在金融市場修正時，尋找分批布局機會。但她也表示，全球經濟持續擴張，包括美國聯準會、歐洲央行、IMF(國際貨幣基金)都上調經濟成長預估，經濟基本面無虞，且預期美國S&P500指數企業今年EPS(每股盈餘)成長將達18%，較去年成長12%更為強勁。

至於看好市場，傅敏儀表示，建議首選是亞洲股票，特別是中國新經濟比重高的香港恒生國企股，美股則看好金融、消費、科技、原物料等成長型產業，原物料方面，預期油價每桶在55到65美元間震盪整理，但上修至65到75美元機率也在增加。

除中美貿易磨擦令金融市場神經緊繃，傅敏儀表示，今年市場還有通膨及升息疑慮，渣打預期美國聯準會今年還會有二次升息機， 另外像英國、加拿大、中國已經開始升息，而歐洲九月也可能結束QE(量化寬鬆)。傅敏儀表示，全球央行普遍升息，反映的是景氣熱絡以及通膨溫和上升，在漸進式升息步調下，固定收益商品在投資組合中不可或缺，債券配置應回歸以穩定配息本質為主。

至於匯率表現，傅敏儀表示，預期美元仍較弱勢，歐元繼續反彈向上，兌美元匯率可能挑戰1.28 價位，英鎊兌美元匯率可能挑戰脫歐前的1.5價位，人民幣兌美元年底前有機會升破6.2元，日圓全年匯價約在105到115元之間，澳幣則在 0.75到0.8元區間震盪。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀指出，中美貿易磨擦升級對金融投資信心影響「會大於」...
渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀指出，中美貿易磨擦升級對金融投資信心影響「會大於」對經濟層面干擾。圖／渣打提供
分享

升息渣打銀行美元匯率

相關新聞

立委爆料 慶富曾以200萬美元行賄銀行

2018-04-11 10:14

這檔基金 兆豐銀2周狂募35億元

2018-04-11 20:27

習近平提開放金融市場 顧立雄：歡迎

2018-04-11 15:04

慶富案大官出包小職員扛責？ 許虞哲：沒卸責

2018-04-11 14:39

曾銘宗爆料：慶富行賄銀行負責人 前金200萬美元被拒

2018-04-11 14:39

國泰金馬來西亞併購案終止 顧立雄：非政治因素

2018-04-11 14:39

作空大跌卻慘賠 交易人盼建立退單機制

2018-04-11 13:16

寶佳資產持股台新7％ 加計轉投資未達10%

2018-04-11 12:36

中止收購馬國銀 國泰：南向不影響

2018-04-11 12:30

新台幣開高後收斂 午盤升值0.4分

2018-04-11 12:25

不滿金管會維護期貨商 散戶街頭抗爭

2018-04-11 12:04

習近平擬開放外資持股大陸金融業比重 顧立雄說歡迎

2018-04-11 11:47

寶佳持股台新金逾10%？顧立雄：沒收到申請、會去了解

2018-04-11 11:45

國泰金終止收購BNSB 非價格問題

2018-04-11 11:45

寶佳持股台新逾10%沒申請 顧立雄：若屬實可罰

2018-04-11 11:32

公股參與離岸風電融資 八大公股行庫中三家有接觸

2018-04-11 11:30

主辦風電聯貸公股行庫卻步 僅台銀有意願

2018-04-11 11:25

國泰新南向也踢鐵板 顧立雄：不算是挫敗

2018-04-11 11:18

立委不滿慶富處置 許虞哲：財政部不是監理機關

2018-04-11 11:14

曾銘宗爆料：慶富曾行賄銀行被拒

2018-04-11 11:11

蔡明忠：大陸應先對台資銀行擴大開放業務

2018-04-11 11:03

公股參與離岸風電融資 財長許虞哲：行政院沒交代

2018-04-11 10:44

新台幣早盤升1.7分

2018-04-11 10:26

習近平提開放金融市場准入 顧立雄：歡迎、有利金融業

2018-04-11 09:51

國泰金馬國併購案終止 顧立雄：商業因素沒問題非挫敗

2018-04-11 09:40

立委不滿慶富處置 財長：各有本分做應該做的事

2018-04-11 09:36

新南向 國泰繼中信金後也踢鐵板 顧立雄不認為是挫敗

2018-04-11 09:22

金控獲利耀眼…壽險帶頭衝

2018-04-11 01:33

國泰金超威 Q1大賺231億

2018-04-11 01:32

慶富案效應 授信逾1億 獨董須參與

2018-04-11 00:33

星展銀推中小企線上申貸

2018-04-11 00:32

台壽與青年交流 談高齡保險

2018-04-11 00:32

台彩新玩法 槓龜給大獎

2018-04-11 00:32

中信反毒 辦國際研討會

2018-04-11 00:32

台新金董事 寶佳提名三席

2018-04-11 00:32

虛擬貨幣納洗錢防制法 因為彭淮南做了這件事…

2018-04-10 23:31

合庫銀主辦燁輝新台幣40億元聯貸簽約

2018-04-10 22:37

台銀開賣 招財貓彩色精鑄銀幣

2018-04-10 20:48

台企銀：董監改選 寶佳傾向支持公股

2018-04-10 20:13
看更多

熱門文章

中華電高速上網 降價四成

2018-04-11 01:55

六福皇宮將熄燈 六年級接班人莊豐如意外成焦點

2018-04-11 10:42

六福公主的眼淚 謝金河認為經營上有兩問題

2018-04-11 09:38

台北威斯汀誰接手？ 寒舍集團呼聲高

2018-04-11 02:13

上一代教買房二大盲點 「信了讓你住套房」

2018-04-11 10:30

六福皇宮熄燈 業者：觀光KPI是虛幻數字

2018-04-11 01:55

六福皇宮租金是升還是降？ 一張圖表揭密

2018-04-11 17:36

報綜所稅 留意今年六改變

2018-04-11 00:35

盤點老字號六福集團 飯店、餐飲、動物園樣樣包辦

2018-04-11 12:33

集團去年慘虧逾10億 六福皇宮設停損點止血

2018-04-10 21:52

六都Q1購屋買氣王出爐 台中打敗桃園

2018-04-11 11:18

陳泰銘出手 國巨集團入股佳邦

2018-04-11 02:14

房租壓垮六福？ 國泰人壽：九年來已降價二成

2018-04-11 12:16

國泰人壽兩度調降六福皇宮租金 曾大降逾20%

2018-04-11 12:08

台灣領先全球 自駕測試大鬆綁

2018-04-11 00:29

台積3月營收突破千億 創歷史新高

2018-04-11 01:03

國泰金超威 Q1大賺231億

2018-04-11 01:32

新南向 國泰繼中信金後也踢鐵板 顧立雄不認為是挫敗

2018-04-11 09:22

六福皇宮續租談判破局 莊豐如淚崩

2018-04-11 01:55

租金沉重 六福皇宮年底熄燈

2018-04-11 01:55

勞退新制68歲請領者 月退金略增

2018-04-11 00:08

六福皇宮的眼淚 酒店存活要拚加值

2018-04-11 14:12

金控獲利耀眼…壽險帶頭衝

2018-04-11 01:33

顧名儀主播變資訊長 轉戰業界體會慢哲學

2018-04-11 09:39

冠捷總裁宣建生是習主席最熟悉的台商 其來有自

2018-04-10 23:24

台新金董事 寶佳提名三席

2018-04-11 00:32

水情不樂觀 經長：做好水管理撐到梅雨季來

2018-04-11 11:16

不續租六福 國壽：整修後再對外招租

2018-04-11 01:55

中信挑9人服務1.5億以上財管戶 竟是這樣培訓的

2018-04-10 23:08

惠台31條大解析／金融人登陸 考照難度降低

2018-04-11 02:08

要拚才會贏？ 房產代銷老手：現在要「會贏才去拚」

2018-04-11 11:52

加強勞檢！勞檢員招考人數歷年最高 6月登場

2018-04-11 17:27

鴻海轉投資小鵬汽車 月底預售

2018-04-11 02:14

名家觀點／衝刺電動機車 快建開放平台

2018-04-11 01:48

租金太貴 六福皇宮年底熄燈

2018-04-10 23:12

4月27日起開放查詢106年度綜所稅所得

2018-04-10 22:18

立委爆料 慶富曾以200萬美元行賄銀行

2018-04-11 10:14

立委憂台股爆下市潮 顧立雄想對策

2018-04-11 16:54

影／租金壓垮六福皇宮？ 國壽總座：曾兩度降租金

2018-04-11 19:40

六福皇宮將熄燈 房仲：旅館業仍有新品牌加入

2018-04-11 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top