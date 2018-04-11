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搶人出狠招！廈門惠台丟出震撼彈 生到死全包了！

新台幣早盤升1.7分

2018-04-11 10:26中央社 台北11日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以29.155元開盤，升3.5分；10時來到29.173元，升1.7分。

截至10時，新台幣兌美元最高29.155元、最低29.173元。

新台幣美元匯率外匯

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