統一發票盃路跑 4月22日台東開跑

2018-04-10 23:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 郭幸宜 ╱即時報導



廣受跑友們好評的「財政部107年統一發票盃路跑活動」又來了!今年首場4月22日於臺東森林公園開跑，由財政部及第一金控共同主辦，南區國稅局與第一金人壽承辦，結合台東縣政府、第一銀行、第一金證券及第一金投信共同協辦，e起向前跑，攜手護台灣。

第一金控總經理林謙浩與財政部南區國稅局盧貞秀局長，特別前往台東分局主持開跑造勢記者會，邀請台東縣政府陳明仁秘書長及路跑大使-百鐵教父賴曉春與會，歡迎大小朋友一起響應路跑活動。

第一金表示，只要捐贈三張發票就可以報名參加路跑，用捐發票來點亮社會，也能跑出健康與活力，邀請大家4月22日路跑當天一起用跑步來參與公益，用雙腳感受台東之美。

本次募集之發票將捐給「社團法人臺東縣自閉症協進會」、「社團法人台東縣智障者家長協會」、「社團法人台東縣脊髓損傷者協會」、「社團法人台東縣向日葵關懷協會」及「社團法人台東縣失智者關懷協會」等五家台東地區社福團體。

南區國稅局表示，參加民眾完跑後除可憑號碼布換取完跑證明書與贈品，並可參加摸彩，有機會獲得電動腳踏車、平板電腦等獎品，此外，現場並提供手機條碼申辦服務，民眾只要以行動支付10元即可換購價值100元商品，並有樹苗免費大放送，另設20餘組宣導攤位，歡迎民眾多多攜帶107年3-4月發票或事先以「雲端發票體驗寶(https://e-inv.ntbsa.gov.tw/)」至現場參加活動，不僅可捐發票兌換精美宣導品，也可發揮愛心，幫助更多需要幫助的人。