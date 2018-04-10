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中信挑九人服務1.5億元以上財管戶 竟是這樣培訓的

2018-04-10 23:08經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台灣財富管理第一品牌中國信託銀行今天舉行記者會，宣布其財富管理客群分類，從原本最高3,000萬元以上，再升級至1.5億元以上。為服務這些身價超過1.5億元的富翁，中信選了九位RM(客戶關係經理)，展開為期一年的密集培訓，還從新加坡找來私人銀行專家，以一天將近100萬元的價碼登台授課。

中信銀行今天公布最高等級的財富管理品牌「臻富家」，外界好奇，服務這些資產超過1.5億元的頂級理專，如何產生？

中信銀行個金營運總處總處長楊淑惠表示，中信銀有900多位理專，分成四級。在第一線服務的九位RM，是從第四級，也就是該行最資深的300多位理專當中，精挑細選產生，女性七位、男性二位，平均有15年以上資歷，齊備各種證照。

九人得經過四關才能出線，首先是全國九個財富管理區域的經理推薦，其次是通路處處長口試，接著由她面試，最後由中信銀行個人金融執行長李玉秋與她一起討論產生。

選出九虎將後，銀行安排為期一年的培訓，課程軟性與專業知識都有。品酒是最基本的，其他還有珠寶鑑定、高爾夫球，最近在上陳麗卿老師的形象管理課程，教導如何根據自身膚色，穿配適合的衣服。

銀行還從新加坡找來專門上私人銀行課程的老師，教導九位RM，如何傾聽客人心聲。據了解，中信銀行請新加坡私人銀行老師來台授課不便宜，一天就要將近新台幣100萬元。

楊淑惠說，這些高端客戶，「事業比我們成功，賺錢機會比我們多，他們的需求，不是靠你多賺1%、2%的錢」。

高端客戶除了投資，更在意傳承、醫療、責任、企業整合、企業與個人融資，RM要能提供整合個人、家庭與企業的財富管理方案，讓財富保值、傳承下去。

課程也會教導RM，如何按照客戶的意志規劃方案，怎麼傾聽聲音、回應客戶講話，整個流程都有標準化動作。每個階段

都得等整體訊息回饋給客人之後，才能進行下一步。

中信銀行個金營運總處總處長楊淑惠。記者陳怡慈/攝影
中信銀行個金營運總處總處長楊淑惠。記者陳怡慈/攝影
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中信銀行財富管理新加坡

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