全球史丹福銀髮設計優勝團隊 參訪台灣人壽

2018-04-10 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



由中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險與銀享全球社會企業共同策畫「史丹福銀髮設計競賽亞洲區大賽」鼓勵青年投入長照領域以新思維創造新解方。

今（10）日邀請亞洲唯一入圍史丹福銀髮設計全球大賽的「Jowalk」團隊及亞洲區優勝的年輕設計團隊至台灣人壽總公司參訪，與台灣人壽高階主管進行高齡化保險商品設計理念交流，讓參訪團隊學子更融入銀髮高齡的視野與思維，激發日後能為解決長者需求提出更多的創新解方。

參訪由台灣人壽總經理莊中慶親自主持，恭賀入圍史丹福銀髮設計全球大賽的團隊，勉勵這群創意十足且行動力強的年輕學子，在高齡化浪潮下，高齡族群的需求從初老至終老，生活中會不斷衍生新的需求，需要被看見及滿足，鼓勵青年學子不斷發揮創意，為「如何過好高齡生活」而努力，運用新技術來滿足長者生活中的各種需求。

此次入圍史丹福銀髮設計全球大賽的亞洲唯一團隊來自國立成功大學「Jowalk」，其作品設計理念是建立一個由退休人士擔任狗保姆的服務系統平台，為忙碌的上班族提供遛狗服務，並藉由服務過程中達到預防失能的三要素運動、認知、維持社交，讓退休人士持續保有健康生活。另來自國立台北科技大學等五校學生聯合的「foody」團隊與實踐大學「Magnetic-Hand」團隊則是榮獲亞洲區優勝。

「foody」設計理念則是透過多軸抗震的獨家專利技術，讓震顫患者能自行用餐不再靠他人餵食，解決手抖患者生理問題，重拾長輩信心。

「Magnetic-Hand」設計理念則是將「磁力」帶入「復健手轉球」和「握力器」當中的復健器材，使用時藉由對抗其吸力和斥力，來增加手部的靈活度，全是以設計高齡者日常生活解決及便利性為出發。