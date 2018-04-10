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台企銀：董監改選 寶佳傾向支持公股

2018-04-10 20:13中央社 台北10日電

台企銀。 圖／聯合報系資料照片
台企銀。 圖／聯合報系資料照片
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台企銀今天舉行線上法人說明會，外界關心寶佳機構持股狀況，台企銀副總經理陳長義表示，寶佳持股已降至1%以下，且無意參加今年董事改選，將傾向支持公股。

台企銀表示，預定在6月29日召開股東常會，改選一般董事12席、獨立董事3席；除了寶佳持股降低之外，兆豐金控持有台企銀股票比重也下降，兆豐金公告，3月轉換達11.18萬張，轉換股價8.24元，相當持有台企銀比例從12%降至9.8%。

台企銀指出，兆豐金發行台企銀交換債，轉換股數增加後，將導致政府持股比例下降，台企銀將透過提升資訊揭露和經營績效，希望泛公股可以加碼台企銀持股，確保公股實質掌握經營權。

台企銀董事長黃博怡表示，去年獲利受到慶富案提列呆帳新台幣15億元影響，全年稅後純益50.39億元、年減近3%，每股稅後純益(EPS)0.82元，不過資產品質創下歷年最佳表現，截至去年底，逾放比降至0.33%，備抵呆帳覆蓋率提升至327.57%；總經理施建安也說，台企銀逾放比在公股行庫裡面，排名第4，相信資產品質會持續往好的方向走。

黃博怡指出，自己來自學術界，施建安來自彰化銀行，對銀行實務有深厚了解，台企銀經營團隊會一起努力。

台企銀兆豐金控

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