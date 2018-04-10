台灣家樂福領亞洲之先 推無人結帳櫃檯

2018-04-10 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



台灣家樂福今（10）日推出無人結帳櫃檯，是亞洲家樂福首例，也是亞洲量販業者首次嘗試。

初期在天母店引進四台無人結帳櫃檯，利用條碼、重量感應確保結帳商品準確度，可使用行動支付工具、信用卡與現金三種付款方式，提供新的購物體驗。