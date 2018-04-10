親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

六福皇宮將不續租 業界震撼

台灣家樂福領亞洲之先 推無人結帳櫃檯

2018-04-10 17:18經濟日報 記者李至和╱即時報導

台灣家樂福今（10）日推出無人結帳櫃檯，是亞洲家樂福首例，也是亞洲量販業者首次嘗試。

初期在天母店引進四台無人結帳櫃檯，利用條碼、重量感應確保結帳商品準確度，可使用行動支付工具、信用卡與現金三種付款方式，提供新的購物體驗。

家樂福信用卡行動支付

相關新聞

台灣資產1.5億元以上「好野人」 約8200位

2018-04-10 16:50

長假後交易爆量塞車 中信銀：已排除

2018-04-10 14:56

新台幣午盤升值1.4分 暫收29.195元

2018-04-10 12:23

寶佳戰台新 許德南無端受牽連

2018-04-10 12:16

星展挺中小企業 推1.68%優惠貸款

2018-04-10 12:01

上海商銀配息1.8元 首家突破銀行法上限

2018-04-10 11:47

市場波動將居高不下 專家：可靈活布局平衡基金避險

2018-04-10 11:32

台股盤中收復季線 站上10940點

2018-04-10 10:46

新台幣早盤升1.9分

2018-04-10 10:16

人民幣終止連三貶 新台幣小升1.9分

2018-04-10 10:14

新台幣早盤 以29.209元平盤開出

2018-04-10 09:25

新台幣開盤持平 為29.209元

2018-04-10 09:13

中信金大增80% 成長力最猛

2018-04-10 02:03

包租公國泰金 去年進帳百億

2018-04-10 02:03

台幣Q2走勢 盯三大變數

2018-04-10 01:19

台幣爆量貶 探近月低點

2018-04-10 01:05

國泰世華玉山銀獵才 提供資訊替代役名額

2018-04-10 00:30

金融業19顧問 薪酬須揭露

2018-04-10 00:30

陽信銀每股賺0.4元 增24%

2018-04-10 00:30

開發金獲利靚 Q1大增77%

2018-04-10 00:30

國銀將再掀一波西進潮

2018-04-10 00:30

富邦金擬加碼廈門銀

2018-04-10 00:30

開發金控第一季獲利31.93億元 較去年同期成長77%

2018-04-09 20:23

任內釀慶富案…周伯蕉再任高薪顧問 一銀評估是否續聘

2018-04-09 18:02

新台幣匯率連三貶 創三周新低

2018-04-09 16:17

影／立委爆多家上市櫃公司有意在台下市 赴陸掛牌

2018-04-09 14:46

人民幣連3貶 台幣盤中貶逾1角

2018-04-09 14:32

影／金管會擬鬆綁外資股利匯出 財政部長：細節要再評估

2018-04-09 13:32

一銀總座慶富案出包轉任顧問月領20萬 金管會：將修法規範

2018-04-09 13:00

國泰世華銀行徵才1700名 首度提供9名銀行研發替代役

2018-04-09 12:49

新台幣午盤貶5.3分 成交量放大逾7億美元

2018-04-09 12:37

金管會統計：這些銀行有董總回聘顧問

2018-04-09 12:12

從金融跨足電商 站在時代的浪頭

2018-04-09 09:02

業務虛實整合 中華郵政跨大步

2018-04-09 00:42

中華郵政電子支付 本月上路

2018-04-09 00:42

金管會推TISA 挹注量能

2018-04-09 00:03

磁吸外資 股利匯出擬鬆綁

2018-04-09 00:03

美元最前線 短、中、長線投資攻略大解析

2018-04-03 13:11

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50
看更多

熱門文章

前所未見！上銀科技爆單 要客戶先付訂金

2018-04-10 01:30

新制勞退金平均月領3萬 他們怎麼做到的？

2018-04-10 16:17

今年報稅注意 六大不同搶先看

2018-04-10 11:00

五輕遷至印尼案 破局

2018-04-09 23:18

有高官花數百萬買保險…小英、彭淮南不靠這招理財

2018-04-10 09:00

大學生是違建租屋大戶 巢運：教育部別再擺爛了

2018-04-10 12:09

機場捷運房市回穩？ 青埔房屋交易實價跌到2字頭

2018-04-10 11:00

比特幣挖礦效應 3月出口創新高

2018-04-10 02:06

綜所稅國稅局最愛查什麼？ 會計師這麼說

2018-04-10 12:08

金管會公布 修改人身保險商品審查二大應注意事項

2018-04-09 21:59

經部政次 曾文生接任

2018-04-10 02:06

中信金大增80% 成長力最猛

2018-04-10 02:03

五輕不輸出印尼了

2018-04-10 02:05

南台灣龍頭漢神百貨拚轉型 新舵手南野雄介將北上展店

2018-04-10 01:30

美中貿易戰告上WTO 台灣爭取第三國參與

2018-04-10 10:25

開發金獲利靚 Q1大增77%

2018-04-10 00:30

開發金控第一季獲利31.93億元 較去年同期成長77%

2018-04-09 20:23

設備工程…帆宣將扮要角

2018-04-10 01:30

包租公國泰金 去年進帳百億

2018-04-10 02:03

股東可扣抵稅額帳戶 免設置

2018-04-10 00:33

台灣資產1.5億元以上「好野人」 約8200位

2018-04-10 16:50

鴻海廣納人才…首波招募千人

2018-04-10 01:30

台幣爆量貶 探近月低點

2018-04-10 01:05

寶成旗下 寶勝私有化告吹

2018-04-10 01:30

FII效應 F公司投資大陸鬆綁

2018-04-10 01:44

飛鷹展翅 鴻海威州設廠啟動

2018-04-10 01:30

房東國泰人壽：六福皇宮建物已20年 內部設備須整修

2018-04-10 17:26

戴勝益今年二度賣股 基金會轉讓王品190張

2018-04-09 20:47

宏碁首季營收年減逾2% 產品動能仍強

2018-04-09 19:54

主計總處今發布3月CPI 估物價漲勢趨緩

2018-04-10 05:59

金融業19顧問 薪酬須揭露

2018-04-10 00:30

被動元件夯 國巨業績攻頂

2018-04-10 01:30

任內釀慶富案…周伯蕉再任高薪顧問 一銀評估是否續聘

2018-04-09 18:02

國銀將再掀一波西進潮

2018-04-10 00:30

惠台31條大解析／專家：流浪高教 恐掀登陸潮

2018-04-10 01:58

惠台31條大解析／放寬萬人計畫 招手台灣人才

2018-04-10 01:58

半導體設備採購 韓贏台灣

2018-04-10 01:30

momo攜無印良品 做大商機

2018-04-10 01:30

曾文生傳接任政次 經濟部：上任日期未定

2018-04-10 10:46

上海商銀配息1.8元 首家突破銀行法上限

2018-04-10 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top