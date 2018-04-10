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新台幣早盤 以29.209元平盤開出

2018-04-10 09:25經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（10）日早盤以29.209元兌1美元，平盤開出。

新台幣昨日終場以29.209元兌1美元，貶值6.1分作收，今早則以平盤開出。

新台幣

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