新台幣早盤 以29.209元平盤開出

2018-04-10 09:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（10）日早盤以29.209元兌1美元，平盤開出。

新台幣昨日終場以29.209元兌1美元，貶值6.1分作收，今早則以平盤開出。