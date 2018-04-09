親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
2018報稅需知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
定期定額123

賴清德「台獨說」惹議 蔡英文：他是一個誠實的人

LINE Pay綁台新卡 全家便利店消費最高回饋22%

2018-04-09 23:05經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台新銀行今天宣布，本(4)月最新推出周六使用LINE Pay綁定台新全家Fish悠遊聯名卡，在全家便利店消費最高可享回饋22%的活動。

政府宣示至2025年我國行動支付佔比要成長到90%，對一般民眾而言，使用場域的便利性是改變支付行為的關鍵因素，便利商店在台灣綿密的據點成為國銀推廣行動支付的兵家必爭之地。

國銀中，台新銀行是最先與全家便利商店合作推動行動支付的金融機構，為了協助民眾改變支付行為，台新與全家便利店長期合作，推出促刷活動回饋客戶。

台新銀行支付金融處資深協理黃天麟表示，本月24日前在全家便利店使用LINE Pay綁定台新信用卡刷卡付款，筆筆享LINE Points 2%點數回饋，每位客戶最高可得LINE Points 200點；綁定台新全家Fish悠遊聯名卡逢周六消費滿百，台新再加碼刷卡金20元，回饋率最高達22%；此外， LINE Pay新綁定用戶再加碼送LINE Points 50點。

黃天麟也提到全家便利店是唯一提供刷卡繳稅費服務的超商，台新銀行特別推出本月到全家便利店刷台新信用卡繳牌照稅「免收手續費」優惠，且單筆滿5,000元再回饋50元刷卡金。

民眾在家也可透過網路或語音繳費平台刷台新信用卡繳納牌照稅，同樣享「免收手續費」服務，另也可享最高4期分期0利率優惠，讓民眾輕鬆繳稅還可省荷包。

台新全家便利商店LINE

相關新聞

任內釀慶富案…周伯蕉再任高薪顧問 一銀評估是否續聘

2018-04-09 18:02

新台幣匯率連三貶 創三周新低

2018-04-09 16:17

影／立委爆多家上市櫃公司有意在台下市 赴陸掛牌

2018-04-09 14:46

人民幣連3貶 台幣盤中貶逾1角

2018-04-09 14:32

影／金管會擬鬆綁外資股利匯出 財政部長：細節要再評估

2018-04-09 13:32

一銀總座慶富案出包轉任顧問月領20萬 金管會：將修法規範

2018-04-09 13:00

國泰世華銀行徵才1700名 首度提供9名銀行研發替代役

2018-04-09 12:49

新台幣午盤貶5.3分 成交量放大逾7億美元

2018-04-09 12:37

金管會統計：這些銀行有董總回聘顧問

2018-04-09 12:12

立委爆企業有意下市赴陸掛牌 顧立雄：會去了解

2018-04-09 10:47

人民幣連三貶 新台幣跳空重貶逾1角

2018-04-09 09:53

新台幣開盤 貶值1.02角

2018-04-09 09:37

從金融跨足電商 站在時代的浪頭

2018-04-09 09:02

不愛健檢只愛錢 史上最苦命保單 只賣出1張…

2018-04-09 09:00

台彩新遊戲 全沒中也贏頭獎1500萬元

2018-04-09 08:45

業務虛實整合 中華郵政跨大步

2018-04-09 00:42

中華郵政電子支付 本月上路

2018-04-09 00:42

金管會推TISA 挹注量能

2018-04-09 00:03

磁吸外資 股利匯出擬鬆綁

2018-04-09 00:03

玉山金CSR報告書 國際肯定

2018-04-09 00:03

安聯人壽 數位DNA驚艷客戶

2018-04-09 00:03

安聯人壽總座林順才 寫三項第一

2018-04-09 00:03

高雄銀拓版圖 進駐桃園台中

2018-04-09 00:03

高雄銀 強攻國際聯貸

2018-04-09 00:03

人民幣TRF 四國銀准承作

2018-04-09 00:03

美操縱匯率觀察名單 可望無我

2018-04-09 00:03

立院：篩選機制有待精進

2018-04-09 00:03

金管會海外金檢 擴大範圍

2018-04-09 00:03

壽險借美元避險 銀行大賺換匯財

2018-04-08 23:48

重罰後新生 4銀行重啟TRF業務

2018-04-08 23:33

去年名聲太壞…海外金檢經費 空前暴增

2018-04-08 23:26

4年5波痛罰後 部分銀行TRF新業務解禁

2018-04-08 21:28

壽險借入美元需求大 換匯交易財大家都賺

2018-04-08 21:26

美元最前線 短、中、長線投資攻略大解析

2018-04-03 13:11

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05
看更多

熱門文章

不愛健檢只愛錢 史上最苦命保單 只賣出1張…

2018-04-09 09:00

東區店面退燒！ 房東打對折降租換租客　

2018-04-09 10:25

比西門町更難求 這兩個商圈店面空置率0%

2018-04-09 09:19

鴻海攻歐洲電動車 捷克先發

2018-04-09 00:39

展店速度比藥妝店還快 房東憂心夾娃娃「蛋塔化」

2018-04-09 10:41

影／立委爆多家上市櫃公司有意在台下市 赴陸掛牌

2018-04-09 14:46

台彩新遊戲 全沒中也贏頭獎1500萬元

2018-04-09 08:45

中華郵政電子支付 本月上路

2018-04-09 00:42

名家觀點／從貿易大戰 看中美經濟真實差距

2018-04-09 01:26

中油五輕輸出印尼 宣告破局

2018-04-09 15:21

一銀總座慶富案出包轉任顧問月領20萬 金管會：將修法規範

2018-04-09 13:00

人民幣連三貶 新台幣跳空重貶逾1角

2018-04-09 09:53

鴻海強化車用布局 淡化蘋果光

2018-04-09 00:37

新台幣午盤貶5.3分 成交量放大逾7億美元

2018-04-09 12:37

頂級超跑Mazzanti總經銷落腳台中 最狂超跑亮相

2018-04-09 16:52

桃機免稅店招標 還未敲定

2018-04-09 00:57

全球半導體設備2017銷售創新高 韓國超越台灣居冠

2018-04-09 11:19

卡位零件生產 鴻海暫不整車製造

2018-04-09 00:38

五輕輸出印尼破局 中油：年底前完成拆遷

2018-04-09 17:19

惠台31條大解析／赴陸考證照 留意行業細則

2018-04-09 00:55

國泰世華銀行徵才1700名 首度提供9名銀行研發替代役

2018-04-09 12:49

戴勝益今年二度賣股 基金會轉讓王品190張

2018-04-09 20:47

立委爆企業有意下市赴陸掛牌 顧立雄：會去了解

2018-04-09 10:47

任內釀慶富案…周伯蕉再任高薪顧問 一銀評估是否續聘

2018-04-09 18:02

兒童清明連假落幕 三大樂園聚客強勁

2018-04-09 09:47

業務虛實整合 中華郵政跨大步

2018-04-09 00:42

開發金控第一季獲利31.93億元 較去年同期成長77%

2018-04-09 20:23

新台幣匯率連三貶 創三周新低

2018-04-09 16:17

壽險借美元避險 銀行大賺換匯財

2018-04-08 23:48

桃機非管制區 擬收回自營

2018-04-09 00:57

金管會統計：這些銀行有董總回聘顧問

2018-04-09 12:12

布局金融科技 國泰世華銀首度提供研發替代役職缺

2018-04-09 11:28

加班越多領越少？ 勞部：台鐵班表複雜將個案釐清

2018-04-09 11:30

宏碁首季營收年減逾2% 產品動能仍強

2018-04-09 19:54

人民幣連3貶 台幣盤中貶逾1角

2018-04-09 14:32

中油五輕輸出印尼破局 印尼稱仍商業評估中

2018-04-09 19:21

服務業需求湧現 調查：逾七成六企業開出正職急缺

2018-04-09 10:43

「勞動事件法」草案 勞團籲年底前完成三讀審議

2018-04-09 11:22

台電提出核二2號機再轉申請 原能會：將嚴審

2018-04-09 11:35

小米攜手富士康 在印設PCB板組裝廠

2018-04-09 15:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top