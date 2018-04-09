LINE Pay綁台新卡 全家便利店消費最高回饋22%

2018-04-09 23:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新銀行今天宣布，本(4)月最新推出周六使用LINE Pay綁定台新全家Fish悠遊聯名卡，在全家便利店消費最高可享回饋22%的活動。

政府宣示至2025年我國行動支付佔比要成長到90%，對一般民眾而言，使用場域的便利性是改變支付行為的關鍵因素，便利商店在台灣綿密的據點成為國銀推廣行動支付的兵家必爭之地。

國銀中，台新銀行是最先與全家便利商店合作推動行動支付的金融機構，為了協助民眾改變支付行為，台新與全家便利店長期合作，推出促刷活動回饋客戶。

台新銀行支付金融處資深協理黃天麟表示，本月24日前在全家便利店使用LINE Pay綁定台新信用卡刷卡付款，筆筆享LINE Points 2%點數回饋，每位客戶最高可得LINE Points 200點；綁定台新全家Fish悠遊聯名卡逢周六消費滿百，台新再加碼刷卡金20元，回饋率最高達22%；此外， LINE Pay新綁定用戶再加碼送LINE Points 50點。

黃天麟也提到全家便利店是唯一提供刷卡繳稅費服務的超商，台新銀行特別推出本月到全家便利店刷台新信用卡繳牌照稅「免收手續費」優惠，且單筆滿5,000元再回饋50元刷卡金。

民眾在家也可透過網路或語音繳費平台刷台新信用卡繳納牌照稅，同樣享「免收手續費」服務，另也可享最高4期分期0利率優惠，讓民眾輕鬆繳稅還可省荷包。