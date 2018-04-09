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賴清德「台獨說」惹議 蔡英文：他是一個誠實的人

迎媽祖 台彩兩款新刮刮樂總獎金逾9.3億元

2018-04-09 23:05經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

農曆3月23日是媽祖誕辰，全台各地媽祖廟從本月初(國曆4月)開始進行遶境活動，除了祈求平安，更是求財的好時機，台灣彩券公司周二(10日)推出「鑽很大」及「聚寶盆」二款刮刮樂，總獎金逾新台幣9.3億元，要讓彩迷添財好運來。

「鑽很大」每張售價500元，遊戲為最受消費者喜愛的益智延長型玩法，刮獎過程可體驗慢慢刮、慢慢對的緊張刺激，共有三個頭獎500萬元，總獎金超過6.8億元，總中獎率40%。

每張100元的「聚寶盆」頭獎100萬元共三個，是目前面額100元刮刮樂中頭獎獎金最高的一款，彩迷只要花百元鈔就有機會刮到100萬獎金。

刮刮樂「鑽很大」每張售價500元，是一款益智延長型玩法的刮刮樂，2016年首次發行即受到益智延長型玩家的喜愛，今年再次推出，希望滿足等待許久的彩迷期待。

「鑽很大」票面維持閃閃發亮的鑽石設計，呼應產品名稱，頭獎500萬元多達三個，總獎金超過6.8億元，總中獎率40%。

若任一局的號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該局遊戲獎金，共有16局遊戲，只要同時對中第五局遊戲中的六個號碼，即刮中頭獎500萬元。

刮開券面一個一個號碼找出相同對應號碼的過程，充滿驚喜與緊張感，喜愛益智延長型玩法的彩迷朋友一定要把握機會體驗這款刺激又充滿樂趣的遊戲。

同日發行的刮刮樂「聚寶盆」，每張售價100元，票面以華麗的聚寶盆搭配滿滿的金元寶及金幣為主題。

為了帶給彩迷超值的中獎感受，此款刮刮樂頭獎設計共有三個100萬元，是目前市面上面額100元刮刮樂中頭獎獎金最高的一款，玩法簡單易懂，是頗受消費者喜愛的簡易入門長青款。

「聚寶盆」總獎項超過98萬個，總獎金超過2.4億元，想花小錢拚百萬獎金的彩迷就趁現在。

刮刮樂「聚寶盆」票面。台彩公司/提供
刮刮樂「聚寶盆」票面。台彩公司/提供
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刮刮樂「鑽很大」票面。台彩公司/提供
刮刮樂「鑽很大」票面。台彩公司/提供
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刮刮樂

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