國泰世華銀行徵才1700名 首度提供9名銀行研發替代役

2018-04-09 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



國泰金控在台灣大學校園博覽會活動。圖／國泰世華銀行提供 分享 facebook 依據萬寶華（ManpowerGroup）2018年最新調查，企業看好就業前景樂觀、人力需求增加，預估30％雇主預計增加人力。看好金融科技需求與海外市場布局所需，國泰世華銀行預計將招募逾1700名好手加入，鎖定五大職系人才：業務菁英、數位金融、資訊專才、法務法遵，以及管理企劃，深入校園第一線接觸莘莘學子，提供實習計畫邀請青年夥伴搶先體驗金融業。

國泰世華銀行也首度提供研發替代役之職缺，享3個月完整培訓，薪資福利比照正職同仁，期待號召更多好手一同加入，及早投入成就理想職涯規劃。

臺灣每年3-5月為校園徵才旺季，國泰世華銀行熱情招募校園人才，積極透過產學合作、實習計劃(Cathay Internship Program; CIP / Cathay Seed Program；CSP)多管齊下進入校園提早預約人才。

針對學校人才推出多元的實習生計劃：學期實習(Cathay Seed Program；CSP)及暑期實習(Cathay Internship Program; CIP)，皆深受年輕學子歡迎，2017年有高達1,659人報名國泰實習生計劃(CIP)，錄取率僅6.8%，在實習期間表現優秀者，更有機會獲得CMA亞洲銀行家 (Cathay Management Associate)及ARM 企金業務菁英 (Assistant Relationship Manager)快速通關面試資格。

國泰世華銀行今年首度提供9名資訊領域的研發替代役名額，優先培育金融資訊人才，從事程式開發等職務，提供3個月完整培訓，替代役期間享有和正職員工相同薪資與福利。另外，亦可和實習生計劃接軌，表現優異的CIP人才在實習結束後，可透過研發替代役的管道快速加入公司。且替代役期間之年資得以累積計算，有志於投身金融領域之資訊人才，可把握機會儘早加入。

在海外地區，國泰世華銀行一方面積極地朝亞太地區拓點，另一方面因應東南亞據點人才佈局，2017年開始至越南、柬埔寨及寮國等地前20大學校辦理招生，並於臺灣開設「東南亞國際產學碩士專班」培育當地人才及提供優秀僑生獎助學金，安排優秀學生畢業後至國泰世華銀行的海外據點就業，穩定其東南亞人才供需，拓展跨領域海外人才來源。