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布局金融科技 國泰世華銀首度提供研發替代役職缺

2018-04-09 11:28經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

看好金融科技人才的需求與海外市場布局所需，國泰世華銀行首度提供9名資訊領域的研發替代役名額，優先培育金融資訊人才，從事程式開發等職務，享3個月完整培訓，薪資福利比照正職員工，期待號召年輕人及早投入成就理想職涯規畫。

依據萬寶華（ManpowerGroup）2018年最新調查，企業看好就業前景樂觀、人力需求增加，預估30％雇主預計增加人力。每年3-5月為校園徵才旺季，國泰世華銀行熱情招募校園人才，積極透過產學合作、實習計畫多管齊下進入校園提早預約人才。2017年有高達1,659人報名國泰實習生計畫，錄取率僅6.8%，在實習期間表現優秀者，更有機會獲得CMA亞洲銀行家及ARM企金業務菁英 快速通關面試資格。

國泰世華銀行鎖定人才頻頻出招網羅，今年更首度提供9名資訊領域的研發替代役名額，優先培育金融資訊人才，從事程式開發等職務，提供3個月完整培訓，替代役期間享有和正職員工相同薪資與福利。另外，亦可和實習生計劃(CIP, Cathay Internship Program)接軌，表現優異的CIP人才在實習結束後，可透過研發替代役的管道快速加入公司。且替代役期間之年資得以累積計算，有志於投身金融領域之資訊人才，可把握機會儘早加入。

在海外地區，國泰世華銀行一方面積極地朝亞太地區拓點，另一方面因應東南亞據點人才佈局，2017年開始至越南、柬埔寨及寮國等地前20大學校辦理招生，如柬埔寨智慧大學(Paññāsāstra University of Cambodia)，並於台灣開設「東南亞國際產學碩士專班」培育當地人才及提供優秀僑生獎助學金，安排優秀學生畢業後至國泰世華銀行的海外據點就業，穩定其東南亞人才供需，拓展跨領域海外人才來源，同時更展現國泰世華銀行於海外在地化經營的強烈企圖心。

因應金融科技的蓬勃發展，國泰世華銀行不僅大力招募數位金融人才，資訊安全與法遵、洗錢防制等領域的人才需求亦隨之增加，近期徵才動作頻繁，不斷推出各式招募活動。農曆年前，國泰世華銀行以求職者需求角度出發，規畫「One team，Dream team」假日面試招募活動，鎖定五大職系人才業務菁英、數位金融、資訊專才、法務法遵，以及管理企畫，啟動一日面試的快速選才機制，面試後三日內即知道面試結果，活動期間總計收到逾4,200份履歷；此外獲邀共襄盛舉台灣微軟所創辦的Ada Fair科技女力論壇，國泰金共釋出64項數位金融與資訊人才職缺。

國泰世華華銀東南亞

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