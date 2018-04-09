新台幣開盤 貶值1.02角

相關新聞
不愛健檢只愛錢 史上最苦命保單 只賣出1張…2018-04-09 09:00
從金融跨足電商 站在時代的浪頭2018-04-09 09:02
台彩新遊戲 全沒中也贏頭獎1500萬元2018-04-09 08:45
人民幣連三貶 新台幣跳空重貶逾1角2018-04-09 09:53
業務虛實整合 中華郵政跨大步2018-04-09 00:42
中華郵政電子支付 本月上路2018-04-09 00:42
金管會推TISA 挹注量能2018-04-09 00:03
磁吸外資 股利匯出擬鬆綁2018-04-09 00:03
玉山金CSR報告書 國際肯定2018-04-09 00:03
安聯人壽 數位DNA驚艷客戶2018-04-09 00:03
安聯人壽總座林順才 寫三項第一2018-04-09 00:03
高雄銀拓版圖 進駐桃園台中2018-04-09 00:03
高雄銀 強攻國際聯貸2018-04-09 00:03
人民幣TRF 四國銀准承作2018-04-09 00:03
美操縱匯率觀察名單 可望無我2018-04-09 00:03
立院：篩選機制有待精進2018-04-09 00:03
金管會海外金檢 擴大範圍2018-04-09 00:03
壽險借美元避險 銀行大賺換匯財2018-04-08 23:48
重罰後新生 4銀行重啟TRF業務2018-04-08 23:33
去年名聲太壞…海外金檢經費 空前暴增2018-04-08 23:26
4年5波痛罰後 部分銀行TRF新業務解禁2018-04-08 21:28
壽險借入美元需求大 換匯交易財大家都賺2018-04-08 21:26
比特幣泡沫更勝鬱金香泡沫？ 專家眾說紛紜2018-04-08 08:57
美元最前線 短、中、長線投資攻略大解析2018-04-03 13:11
行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送2018-03-21 14:50
FinTech創新 元大證券推刷臉下單2018-03-12 14:55
陸「放水養魚」 個人企業大減稅2018-03-05 23:34
鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻2018-01-31 00:05
熱門文章
不愛健檢只愛錢 史上最苦命保單 只賣出1張…2018-04-09 09:00
新鮮人起薪大不同 大專相差1.8萬元2018-04-08 14:46
台灣手機市場吹冷風 銷量不振補貼降2018-04-08 10:30
讓人愛吃麵 一張照片看當年賺外匯密技2018-04-08 21:41
報稅季節留意八大錯誤 避免遭連補帶罰2018-04-09 00:02
鴻海攻歐洲電動車 捷克先發2018-04-09 00:39
壽險借入美元需求大 換匯交易財大家都賺2018-04-08 21:26
名家觀點／從貿易大戰 看中美經濟真實差距2018-04-09 01:26
科技部在美攬才 陳良基：號召人才回台2018-04-08 13:45
沈振來、趙允明並肩 華碩邁步2018-04-08 13:28
磁吸外資 股利匯出擬鬆綁2018-04-09 00:03
衝刺郵輪市場 賀陳旦提三大保證2018-04-08 19:30
上市櫃調薪陸續曝光 這家調幅暫時領先2018-04-08 13:47
比西門町更難求 這兩個商圈店面空置率0%2018-04-09 09:19
王令麟王偉忠合資量子娛樂 攻網紅經濟2018-04-08 19:32
中華郵政電子支付 本月上路2018-04-09 00:42
列報扶養親屬 爭議最多2018-04-09 00:02
鴻海強化車用布局 淡化蘋果光2018-04-09 00:37
台彩新遊戲 全沒中也贏頭獎1500萬元2018-04-09 08:45
4年5波痛罰後 部分銀行TRF新業務解禁2018-04-08 21:28
金管會海外金檢 擴大範圍2018-04-09 00:03
鼓勵都會工業區翻修 容積率獎勵最高給50%2018-04-08 23:16
法人看華碩／因應市場變化 迅速調整組織架構2018-04-08 13:28
桃機免稅店招標 還未敲定2018-04-09 00:57
卡位零件生產 鴻海暫不整車製造2018-04-09 00:38
瑞利健信董座吳政哲病逝 擬開臨時董事會2018-04-09 04:18
申報綜所稅錯誤八態樣 小心遭補稅處罰2018-04-08 22:59
半導體景氣Q1落底 本季可望回溫2018-04-08 13:12
太陽能市況趨穩 業者期待Q2好轉2018-04-08 10:18
盛世公主號今日首航 今年將帶14萬人去日本2018-04-08 21:32
惠台31條大解析／赴陸考證照 留意行業細則2018-04-09 00:55
綜所稅正確列報扶養親屬免稅額 看這裡2018-04-08 22:39
健瑞集團董座吳政哲去世 轉投資子公司營運正常2018-04-08 22:48
沈振來：經營企業像跑馬拉松2018-04-08 13:28
和大董座專訪／和大擁關鍵技術 訂單塞爆2018-04-09 00:00
油價小跌 中油汽柴油各降0.1元2018-04-08 13:46
桃機非管制區 擬收回自營2018-04-09 00:57
人民幣TRF 四國銀准承作2018-04-09 00:03
業務虛實整合 中華郵政跨大步2018-04-09 00:42
新掛牌生醫股 升勢壯2018-04-09 00:01
留言