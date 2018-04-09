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蜜蜂很可怕？養蜂有助保育蜜蜂？談養蜂的誤解

新台幣開盤 貶值1.02角

2018-04-09 09:37經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照
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新台幣今天早盤以29.25元兌1美元，貶值1.02角開出；新台幣上周二以29.148元兌1美元，貶值0.6分作收，經過清明連假休息五天之後，今天開盤以貶值態勢開出。

新台幣連假

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