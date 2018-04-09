中美貿易戰增溫 法人：台股今開盤 不必過度緊張

2018-04-09 05:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



中美貿易爭端叫陣愈演愈烈、上周五引發美股大跌，市場擔心台股今天開盤面臨補跌壓力，不過財金部會清明連已假緊盯國際股市盤勢，認為國際股市雖行情震盪，但累計漲跌幅不大，金管會及國安基金都表示，將持續密切注意市場變化。

中美貿易摩擦愈演愈烈，美國聯準會又將維持升息步調，美股上周五重挫2%。上周台股雖休市，投資人慶幸躲過利空風暴，金管會與國安基金仍緊盯歐美股及亞股變化，今天台股開盤即將面對利空考驗，財金部會將持續緊盯盤勢。

根據外資推演，由於亞股尚未反應美股上週五利空，預料今天台股開盤可能下挫，但因中美貿易大戰仍在交火，最終制裁尚未明朗，且政府關照大盤心態濃厚，應該不至於引發實質性的賣壓。法人認為，投資人不必過度緊張。

本周四國安基金將召開委員會議，將針對中美貿易紛爭等國內外市場變化進行討論，即使目前研判台股於萬點之上，仍無需護盤，但國安基金開會仍對市場有穩定效果。

金管會主委顧立雄表示，有關中美貿易摩擦議題，這段期間雙方互有動作，國際股市因此震盪，但累計漲跌幅度不大，已請證交所、櫃買中心，隨時掌握並通報國際股市動態與重大財經訊息。

金管會將密切注意後續發展，並請證交所及櫃買適時請受影響的上市櫃公司，對外公開說明可能受影響程度與因應情形，以利投資人瞭解。