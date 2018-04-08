健瑞集團董座吳政哲去世 轉投資子公司營運正常

2018-04-08 22:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



近期頗受市場矚目的健瑞集團董事長吳政哲去世，包括瑞利（1512）、健信公司，健信科技轉投資的家子公司恆毅公司與Rosta International Limited，都是由吳政哲擔任董事長，這幾家公司都於8日公告董事長去世的消息，並強調公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，對公司營運並無影響。

健瑞集團是台灣新興起的汽車零組件集團，健信在汽車輪圈領域的新產品開發有成，並與大陸輪圈公司結盟，獲利能力大幅改善，瑞利也循健信模式，改善財務結構與營運能力，被認為頗具潛力。