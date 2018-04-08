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4年5波痛罰後 部分銀行TRF新業務解禁

2018-04-08 21:28聯合報 記者孫中英╱即時報導

在人民幣TRF(目標可贖回遠期契約)銷售爭議高峰期，金管會一度限制高達14家銀行「新承作」隱含賣出外匯選擇權衍生性金融商品業務。由於部分銀行缺失已改善，同時台幣升值，市場避險需求大增，包括中國信託商銀、星展銀、玉山銀及台北富邦銀行等，已陸續獲金管會核准可重新承作相關業務。

經此一役，銀行重啟業務都小心翼翼。幾乎沒有銀行再碰，被定位成「複雜性高風險」的TRF或DKO(歐式觸及出場遠期合約)衍商業務。即使已可同步承做避險及非避險交易，但銀行表示，目前新承作業務，多以簡單的匯率選擇權為主，主因近來台幣升值，企業及機構投資人匯率避險需求增加，主要提供客戶避險所需，儘量少碰非避險投資交易。

銀行還指出，在金管會幾波管制後，TRF等複雜性高風險衍生性商品，限定專業法人才能承作，且客戶總資產須達1億台幣，業務門檻及客戶承作資格都規範更嚴。而銀行承辦業務前的「KYC(認識客戶)」及財務資料審核作業更馬虎不得，稍有不慎引發爭議就等著被罰，大家多避之唯恐不及

TRF在市場銷售已10餘年，原先並無太大爭議。自2010年起，人民幣匯率明顯單向升值，不少台商透過人民幣TRF避險，由於客戶「賣出選擇權」時，多單押人民幣升值，與市場走勢一致，許多客戶連賺多年權利金，獲利滿手出場。沒想到2014年初，人民幣匯率突然走貶，押人民幣升值的TRF投資人開始出現損失，且因為多未事先設定損失上限，不少契約因而損失無上限。

人民幣TRF銷售爭議，自此開始延燒，投資人組自救會、四處找立委陳情。金管會過去4年，共分5波「痛罰」銷售銀行。若不計入「上手」的外商銀行，市場共20家國銀承做人民幣TRF業務，金管會5波懲處共罰了至少15家銀行，其中不少被「重複」處分並罰鍰。10多家銀行「上繳國庫」罰鍰總額達1億400萬，有14家銀行遭金管會限制承作衍生性商品新業務。

官方下重手整頓，「選擇權」衍生性金融商品交易量，也因此從全盛時期，單月高達1859億美元無量下滑。根據中央銀行統計，去、2017年6月，選擇權交易量與期貨交易量已經「死亡交叉」並自此一蹶不振，選擇權交易單月只剩90多億美元。銀行「TMU金融商品行銷業務(負責銷售TRF)」獲利被打趴在地，全體銀行因應客戶TRF損失提列備抵呆帳超過160億台幣，連帶影響前2年「OBU(國際金融業務分行)」獲利大衰退，直到去年才稍微起死回生。

部分銀行經金管會認可改善後，可辦理新承作TRF相關業務。記者孫中英／攝影
部分銀行經金管會認可改善後，可辦理新承作TRF相關業務。記者孫中英／攝影
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