壽險借入美元需求大 換匯交易財大家都賺

2018-04-08 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



新台幣升值，壽險業因為有龐大的海外投資部位，「借入美元」避險需求極大，能借出美元的機構，包括外商銀行、本國銀行，還有中央銀行，近年都因此大賺「換匯交易(FX Swap)」財。

保發中心統計，到今年1月底，全體壽險業可運用資金達22點48兆台幣，其中高達65.3%、14.68兆都是「海外投資」部位。壽險業海外投資，多以美元計價，但很少有壽險公司會以「買斷」方式，拿真金白銀的台幣換成美元後投資。因為買斷換成美元後，若台幣一路升、美元一路貶，壽險公司會虧到哭不出來。壽險業者會採用的方式，反而是以「借入美元」居多，即透過Swap來避險。

銀行交易室主管指出，Swap在早期叫做「平行貸款(Parallel Loan)」，可視作一種抵押借款工具；壽險業有美元需求時，可拿手上的台幣資金當抵押品，透過一個FX Swap合約，換到美元。

「換匯交易」的特點在於，必須做「兩次交換」。交易室主管解釋，壽險公司多會先做一個「買進(借入)美元」即期交易，同時做一個「賣出美元」遠期交易。假設A壽險公司在台幣美元即期匯率為29元時，用2900萬台幣換到100萬美元，該公司選擇3個月後賣出100萬美元，換回2890萬新台幣。

或許有人會問，3個月後拿回來，為什麼少了10萬台幣。其實這筆錢，就是壽險業必須負擔的「避險成本」，也就是「兩個交換貨幣之間的利率差距」。換匯交易的合約定價，與交易中兩個貨幣「利率差距」息息相關；也因此，當「台美利差」擴大，尤其美元近年一路升息、但台幣利率偏偏紋風不動時，壽險業更頭大，因為要支付的「避險成本」會因為利差擴大，而「更貴」。