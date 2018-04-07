顧立雄出招 打造亞洲區域理財中心

2018-04-07 23:47 中央社 台北7日電



金管會主委顧立雄。聯合報系資料照（記者侯永全／攝影） 分享 facebook 金融監督管理委員會主委顧立雄表示，為推動台灣成為亞洲區域理財中心，讓投信基金及全權委託達新台幣7兆元資金由國人打理，除變更基金銷售獎勵金計算方式外，還將推動TISA帳戶。

顧立雄今天接受電視節目「老謝看世界」專訪，主持人謝金河指出，現在常說國內爛頭寸很多，去年金融帳淨流出686億美元，這現象顯示金融機構把錢拿到海外去，尤其在中國大陸以各種方式磁吸台灣的同時，金管會如何把投資台灣列為重要目標？

顧立雄表示，要把投資台灣列為重要目標，除民間投資外，還有政府所帶動的投資，如政府推動前瞻基礎建設及5+2重點產業就是。而目前看來離岸風電發展很熱，且值得一提的是，金融機構尤其是銀行對離岸風電的熱度，並未因慶富案而縮手。

顧立雄強調，要吸引金融機構投資台灣重點在於要有好的投資標的，至於保險業為何去年背負多達新台幣1700億元的匯損仍要錢進海外投資，主因海外固定收益較高。

謝金河問到，國內上市櫃公司投資收益超過5%的標的一大堆，為什麼非得跑到海外去？

顧立雄說明，目前國內保險公司投資資本市場部位占可運用資金約7%，保險資金不能過度投資在台股上，必須要有一定的資產配置，且相較美國的保險公司投資在股市的部位也沒有國內企業高；另外，台灣的國際板債券、寶島債等，也幾乎被保險公司買光了。

顧立雄強調，要建構起好的投資標的，才能讓資金留在台灣，除此之外，還要自己的錢自己管。為讓國人的資金都給國人打理，顧立雄先前提出要推動台灣成為亞洲區域理財中心，預計4月公布相關規劃藍圖。

他說，現在投信基金加上全權委託部位共有新台幣7兆元資金，這些錢若可以交由國人管理，對於我國成為財富管理中心建置會非常有幫助。

為打造台灣成為亞洲區域理財中心，顧立雄表示，他日前強勢主導變更基金的銷售獎勵金計算方式，從過去的以銷售額計算，變更為以基金資產規模（AUM）計算，以維護基金資產不會忽胖忽瘦。

同時，在投資人端方面，為鼓勵投資人長期持有，金管會將推動個人儲蓄帳戶(TISA)，希望財政部可以支持，給予一定的稅負優惠。

顧立雄說，以現行低利率環境下，若要用滿27萬元的利息所得扣除額，存款會相當驚人，因此TISA將利用現有的27萬元利息所得特別扣除額。即民眾若可以長期投資台股基金5年，每年可以有2.4萬元的稅負優惠，而這2.4萬元的優惠將並列在27萬元的利息所得特別扣除額內。