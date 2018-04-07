親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

顧立雄出招 打造亞洲區域理財中心

2018-04-07 23:47中央社 台北7日電

金管會主委顧立雄。聯合報系資料照（記者侯永全／攝影）
金管會主委顧立雄。聯合報系資料照（記者侯永全／攝影）
分享
金融監督管理委員會主委顧立雄表示，為推動台灣成為亞洲區域理財中心，讓投信基金及全權委託達新台幣7兆元資金由國人打理，除變更基金銷售獎勵金計算方式外，還將推動TISA帳戶。

顧立雄今天接受電視節目「老謝看世界」專訪，主持人謝金河指出，現在常說國內爛頭寸很多，去年金融帳淨流出686億美元，這現象顯示金融機構把錢拿到海外去，尤其在中國大陸以各種方式磁吸台灣的同時，金管會如何把投資台灣列為重要目標？

顧立雄表示，要把投資台灣列為重要目標，除民間投資外，還有政府所帶動的投資，如政府推動前瞻基礎建設及5+2重點產業就是。而目前看來離岸風電發展很熱，且值得一提的是，金融機構尤其是銀行對離岸風電的熱度，並未因慶富案而縮手。

顧立雄強調，要吸引金融機構投資台灣重點在於要有好的投資標的，至於保險業為何去年背負多達新台幣1700億元的匯損仍要錢進海外投資，主因海外固定收益較高。

謝金河問到，國內上市櫃公司投資收益超過5%的標的一大堆，為什麼非得跑到海外去？

顧立雄說明，目前國內保險公司投資資本市場部位占可運用資金約7%，保險資金不能過度投資在台股上，必須要有一定的資產配置，且相較美國的保險公司投資在股市的部位也沒有國內企業高；另外，台灣的國際板債券、寶島債等，也幾乎被保險公司買光了。

顧立雄強調，要建構起好的投資標的，才能讓資金留在台灣，除此之外，還要自己的錢自己管。為讓國人的資金都給國人打理，顧立雄先前提出要推動台灣成為亞洲區域理財中心，預計4月公布相關規劃藍圖。

他說，現在投信基金加上全權委託部位共有新台幣7兆元資金，這些錢若可以交由國人管理，對於我國成為財富管理中心建置會非常有幫助。

為打造台灣成為亞洲區域理財中心，顧立雄表示，他日前強勢主導變更基金的銷售獎勵金計算方式，從過去的以銷售額計算，變更為以基金資產規模（AUM）計算，以維護基金資產不會忽胖忽瘦。

同時，在投資人端方面，為鼓勵投資人長期持有，金管會將推動個人儲蓄帳戶(TISA)，希望財政部可以支持，給予一定的稅負優惠。

顧立雄說，以現行低利率環境下，若要用滿27萬元的利息所得扣除額，存款會相當驚人，因此TISA將利用現有的27萬元利息所得特別扣除額。即民眾若可以長期投資台股基金5年，每年可以有2.4萬元的稅負優惠，而這2.4萬元的優惠將並列在27萬元的利息所得特別扣除額內。

顧立雄新台幣保險
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

電商信用卡交易 女性最會刷、長者最敢刷

2018-04-07 21:58

壽險業務員高學歷化 大專以上逾7成創新高

2018-04-07 10:57

快手緊急招聘3,000人審核團隊 月薪最高逾四萬

2018-04-07 10:45

福音！所有醫療險 取消復效等待期

2018-04-07 00:20

醫療險22項特定傷病定義 最快9月上路

2018-04-07 00:20

外溢保單 業界盼放寬審核改備查制

2018-04-07 00:02

外溢保單保費收入 去年增61％

2018-04-07 00:02

乙式車險保費 大降20％

2018-04-07 00:02

任意第三人責任險 看漲

2018-04-07 00:02

美元最前線 短、中、長線投資攻略大解析

2018-04-03 13:11

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05
看更多

熱門文章

企業不願加碼投資台灣 謝金河：總統和賴揆發現沒？

2018-04-07 12:40

中鋼養金雞 獲利大進補

2018-04-07 01:42

朱成志看生技類股 掀比價效應

2018-04-07 00:31

中鋼導入創新 衝高含金量

2018-04-07 01:42

快手緊急招聘3,000人審核團隊 月薪最高逾四萬

2018-04-07 10:45

海外轉投資 中鋼倒吃甘蔗

2018-04-07 01:42

國發基金挺生技 注資群曜

2018-04-07 00:33

中美貿易戰拿大豆開刀 飼料廠憂喜參半

2018-04-07 11:47

機械Q1出口旺 上看63億美元

2018-04-07 01:42

壽險業務員高學歷化 大專以上逾7成創新高

2018-04-07 10:57

大陸挖角威脅不斷 台灣半導體廠高度警戒

2018-04-07 08:59

隔熱紙新技術 核研所助台廠進軍國際市場

2018-04-07 09:54

國發基金鎖定5+2產業 效果加分

2018-04-07 00:33

砷化鎵3雄首季營收同步正成長

2018-04-07 09:42

油價下調 台塑化汽柴油每公升調降0.1元

2018-04-07 18:47

影／勇闖大陸市場 知名音樂製作人陳子鴻現身說法

2018-04-07 21:38

台灣工具機展 參展廠商爆滿

2018-04-07 01:42

李鍾熙談生技趨勢 合作掀風潮

2018-04-07 00:31

2019關鍵年 工具機展要超日趕中

2018-04-07 01:42

智慧手環也能搭捷運 行動支付跨大步

2018-04-07 09:42

網購族血拚裝置 用PC多過手機

2018-04-07 09:42

網購瘋24小時到貨 分析師說這件事更重要

2018-04-07 09:42

晟德林榮錦：攜手澳優 整併乳業市場

2018-04-07 00:30

ODA計畫為台商找出海口 非金援外交

2018-04-07 09:42

網購運費補貼退場 靠流量變現淘金

2018-04-07 09:42

電商信用卡交易 女性最會刷、長者最敢刷

2018-04-07 21:58

疏運返台旅客 遠航加開二航班

2018-04-07 15:47

顧立雄出招 打造亞洲區域理財中心

2018-04-07 23:47

魯蛇經驗分享年會 逾400人學習創業

2018-04-07 16:22

第2季教戰：積極投資人布局美股及新興股

2018-04-07 22:44

對抗貿易戰 低風險的多元配息基金成第2季主流

2018-04-07 22:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top