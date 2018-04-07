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第2季教戰：積極投資人布局美股及新興股

2018-04-07 22:44經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

全球風險資產價格去年大漲，在股價到達歷史或波段高點時，只要一有風吹草動，很容易引發賣壓，中美貿易戰更增添市場不確定因素。市場人士建議，穩健型投資人可布局配息型產品，積極型投資人則可分批布局有成長前景的新興股市與美股。

美國股市連漲三日之後，周五（6日）三大指數又回跌至少2.2%。累計今年以來S&P　500指數單日跌幅逾2%的天數已高達七天，但去年全年最高單日跌幅不過1.8%。美股波動大增，摩根投信仍看多美股，預期稅改方案將帶動市場上修企業獲利預估值。

摩根投信還看好新興市場，原因是經濟成長多仰賴內需，對美國依存度較低，下檔風險有限。而且，新興市場企業引擎動能旺盛，市場預估新興企業獲利成長年增率可望達13.9%。建議投資人，可趁貿易戰干擾時，逢低累積新興市場部位。

富蘭克林投顧則建議，以「高新資」策略迎接第2季，也就是布局「高」息資產、「新」興市場及全球「資」產。新興市場股票獲利成長性強，債券的高殖利率則有助抵禦美國升息的利率風險。

駿利亨德森全球股票策略總監修爾（Adam Schor）表示，從產業來看，成長型股票最能抵銷利率上升的影響。例如，利率上升將擴大金融機構的存放款淨利差，因此升息環境有利於金融產業。另外，股利能成長的個股更能抵禦升息環境，其餘的傳統高息股則可能面臨壓力。

新興市場摩根投信美國升息
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