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對抗貿易戰 低風險的多元配息基金成第2季主流

2018-04-07 22:42經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

投資人在第2季面臨美國聯邦準備理事會（Fed）升息可能加快、中美貿易戰日趨激烈的前景。投信密集推出抗波動、低風險的多元配息產品，從近期將開募的七檔投信基金來看，配息產品占絕大多數，講究多元配置，純股票型基金只有一檔，而且還是高股息基金。

最先開募的是安聯收益成長多重資產基金，這是安聯收益成長基金的國內投信版本，備受市場曯目。新募基金只有新台幣及人民幣兩種級別，由於將採高度匯率避險，新台幣級別會產生避險成本，人民幣級別則可望有匯兌收益。

安聯收益成長基金布局美國股票搭配選擇權、可轉換公司債、高收益債，引進台灣不過四年，國人持有金額已超過新台幣2,800億元，是國人第二青睞的基金。基金有六種幣別選項，美元穩定月配息級別的年化配息率初期超過9%，去年10月調降，目前仍有8.46%。

目標到期債券基金在前年出現第一檔之後，熱度攀升，去年募集超過十檔，今年投信募集速度加快。這類型基金在募集成立後就停止新資金進場，避免資金進進出出影響經理人操作，通常三到六年到期後就解散基金，將淨資產還給投資人。

目標到期債券基金鼓勵投資人持有到期領本領息，不受市場短期因素干擾，可說是因應市場不穩定時的產品。而且，這類型產品常與壽險保單結合，大受保守型客戶歡迎，投信也因而「接單」生產，近期就有新光、復華及中國信託等三家投信募集。

統一大東協高股息基金則是近期募集的唯一一檔純股票型基金，是第一檔以股息角度來布局東協的基金，主要是預期優質高息股更能克服市場的動盪。康和趨勢量化期貨基金雖然不以配息為訴求，但透過多元的量化交易策略多空雙向操作，也是為了高波動時代推出的產品。

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