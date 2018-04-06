中美貿易戰愈演愈烈 金融及營建等內需股受重視

2018-04-06 22:02 經濟日報 記者張瀞文╱即時報導



中美貿易戰愈演愈烈，相關個股受到的衝擊較大，波動也較明顯。市場人士指出，投資人可將部分資金布局內需股，如金融股及營建股。尤其年報剛出爐，第1季營收也快公布，可從中挑出財報佳且配息不錯的個股。

CMoney統計，2月9日這波波段低點以來，大盤加權指數漲4.3%，但不少金融股及營建股的漲勢更強，主要都有基本面支撐，例如財報不錯、宣布的現金股息高等，在市場動盪時很能吸引投資人。

以營建股來說，全銓（8913）去年獲利出色，且公布配發現金股利20元超出市場預期，以4月3日的收盤價250元來看，現金股利殖利率高達8%。全銓從2月9日以來的漲幅高達86.5%，高居營建股第一。另外，力麒、全坤建也有不錯的表現。

至於金融股，同期間漲幅最高的則是群益期，上漲近三成，主要也是受惠於市場變數多，投資人避險需求大增。群益期去年每股稅後純益（EPS）達4.68元，今年前兩月也有不錯的獲利，預期第1季獲利看好，現金股利殖利率也有4.59%。新光金、中產及中再保這波也有一成以上的漲幅。

金融股是不少台股人士今年看好的標的，主要是可受惠於升息、股價仍低且有不錯的現金股息。營建股也有一些不錯的高配息股，但市場人士提醒，營建股因為建案入帳時點不一，短期內挹注不少獲利，要注意股息是否長期及穩定配發。

企業年報剛公布，統一投顧董事長黎方國指出，投資人可以關注去年第4季是否優於前三季、今年第1季營收及獲利是否持續進步等。另外，由於去年全年的EPS已完整公布，配發多少現金股息也將成為市場焦點。