中美貿易戰開打 VIX及反向ETF全面站上風

2018-04-06 22:02 經濟日報 記者張瀞文╱即時報導



中美貿易戰開打，全球股市跟著上上下下。台股本周只有兩個交易日，反映投資人長假前的保守心態，在台掛牌的ETF中，絕大多數做多ETF本周都收黑，VIX及反向ETF再度站上風，包辦本周ETF漲幅前十名。

美股已連漲三天，本周陸股收黑，但人氣則仍集中在陸股槓桿ETF，市場人士建議投資人，貿易戰不確定因素太多，即使看多陸股，也最好分批布局。另外，今年以來，VIX ETF成交熱絡，獲利機會也大增，投資人可透過短線操作來提高獲利或進行避險。

美國本周公布對中國貨品課稅項目，中國反擊，富邦VIX（00677U）在兩個交易日漲3.9%最強，成為本周ETF漲幅冠軍。元大S&P原油反1漲3.3%，為漲幅亞軍。

陸股本周只有三個交易日，上證指數連跌三日。相關ETF中，以國泰中國A50反1漲2.7%最優，為本周所有ETF的漲幅第三名。元大滬深300反1漲2.5%，漲幅排第四名。

美股ETF則反映美股周一（2日）下跌，富邦NASDAQ反1漲2.3%，元大S&P500反1漲2.2%，國泰美國道瓊反1漲近2%，分列本周漲幅第六、七、八名，成交量也都大幅增加。

台股加權指數本周跌0.9%，相關ETF以元大台灣50反1、台新MSCI台灣反1漲1.4%最多，其他反向ETF的漲幅也都超過1%。

群益金鼎證券指出，台股自3月中旬以來量能就無法有效放大，追價意願不積極，逢高獲利調節賣壓仍重。又逢美中貿易戰的干擾陰影，短期10,700點支撐不宜跌破。若跌破10,700點，則10,700-11,000點間將形成中短期頭部，對多頭不利。